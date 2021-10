Lego dla dorosłych reklamuje swoje produkty w telegazecie

fot. Lego

Najnowsze reklamy zestawów 18+, oferowanych przez firmę LEGO, są dobrze ukryte. Aby je zobaczyć, najpierw trzeba poznać czym jest telegazeta – jedno z czołowych źródeł informacji lat 90-tych - to właśnie wtedy telegazeta święciła swoje największe tryumfy. Drugim ważnym aspektem, jest umiejętność poruszania się po tym medium - obecnie jest to bardziej elitarna umiejętność od slalomu przez gąszcz aplikacji w smartfonie. Można zatem przypuszczać, że z informacji zawartej w Telegazecie, użytek będą umieli zrobić przede wszystkim przedstawiciele pokolenia baby boomers.

Dlaczego marka LEGO reklamuje swoje zabawki w... telegazecie? Żeby reklam tych nie zobaczyły przypadkiem dzieci i młodzież, gdyż tym razem chodzi o bardzo specyficzne zestawy klocków: te dla dorosłych.

Niektórych może zaskoczyć fakt, że kojarzona powszechnie z produktami dla dzieci marka LEGO ma także inne produkty w swoim katalogu. Firma wychodzi jednak z założenia, że także dorośli czerpią ogromna frajdę z układania klocków - i nie należy się na ten rynek zamykać. Zestawy klocków 18+, jak sama nazwa wskazuje, jest projektowana z myślą o osobach pełnoletnich, stąd decyzja o zaprezentowaniu jej w Telegazecie, gdzie młodsi fani LEGO z pewnością nie trafią.

Telegazeta wciąż popularna

Wśród pełnoletnich Telegazeta wciąż ma grono wiernych odbiorców. Badanie Kantar z 2019 roku pokazało, że 2,7 mln Polaków nadal czerpie informacje właśnie z tego źródła. Zdecydowana większość, bo aż 85 proc. użytkowników Telegazety TVP korzysta z niej przynajmniej raz w tygodniu.

Kampania "Adults welcome"

Reklamy LEGO dla dorosłych w Telegazecie, zaplanowane na cały październik, są częścią kampanii „Adults welcome”. Ci, którzy już do nich dotrą, będą mieli okazję poznać trzy wybrane produkty z szerokiej oferty zestawów 18+ marki LEGO. Wszystkie są idealnym sposobem na zrelaksowanie się, złapanie oddechu od wszystkich spraw dorosłego życia i pobudzenie kreatywności w długie jesienne wieczory.

Pierwszy z nich to Ford Mustang z serii LEGO Creator dla fanów motoryzacji. Jest też Statua Wolności z serii LEGO Architecture dedykowana fanom podróży oraz The Beatles z serii LEGO Art do wykorzystania jako element dekoracji pokoju fana muzyki.

Wszystkie reklamy obejrzeć można na stronie 100/04 Telegazety.