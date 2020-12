LEGO dla dorosłych. To kolejna odsłona kampanii skierowanej do nieco innej grupy odbiorców

LEGO Creator, Fiat 500, samochód, fot. LEGO

Producent klocków LEGO postanowił zachęcić dorosłych do zabawy i na przykładzie współpracy z influencerami pokazać, ile radości daje składanie modelu pojazdu czy obrazu. To kolejna odsłona kampanii skierowanej do nieco innej grupy odbiorców. Wcześniej firma zaangażowała Adama Kornackiego, dziennikarza motoryzacyjnego TVN Turbo.

O tym, ile radości dają klocki LEGO wiedzą rodzice, których dzieci spędzają czas na budowaniu. Jednak nie tylko najmłodsi mają prawo do zabawy. Jak przekonuje firma, to także doskonała rozrywka dla dorosłych, możliwość rozwijania pasji oraz czas na odpoczynek i relaks w formie niewymagającej obecności w sieci.

Klocki LEGO w dorosłym świecie

Do współpracy przy kampanii zaproszono gwiazdy z różnych dziedzin – znanych i lubianych sportowców, dziennikarzy, kierowców rajdowych i aktorów. Każdy z nich poświęcił czas na złożenie zestawu i podzielenie się z fanami efektem swojej pracy. Na Instagramie można zobaczyć, że satysfakcja jest ogromna, a fanom ten pomysł bardzo przypadł do gustu. Jak mówią dorośli: bawię się klockami LEGO i nie zamierzam się tego wstydzić.

W portfolio firmy LEGO pojawia się coraz więcej zestawów adresowanych do dorosłych i nawiązujących do różnych pasji. Ciekawe propozycje znajdą fani motoryzacji, podróży, kina czy popkultury. Dedykowane im konstrukcje mają stonowane w kolorach eleganckie opakowania, na wielu znajduje się oznaczenie wiekowe 18+, a ich składanie wymaga więcej wprawy. Niektóre mają niemal 4 tysiące elementów, więc ich ułożenie zajmie kilka wieczorów.

Dodge Charger, Fiat 500, Lamborghini Sian z klocków LEGO

Miłośnicy czterech kółek i jednośladów mają w czym wybierać – projektanci LEGO zadbali, aby zarówno miłośnicy najnowszych modeli aut, jak i Ci, którzy lubią kultowe pojazdy byli zadowoleni. W seriach LEGO Technic i LEGO Creator Expert są dostępne np. Lamborghini Sian 37 FKP, Dom’s Dodge Charger czy legendarny Fiat 500.

LEGO Architecture

Kto marzy o podróżach powinien sięgnąć po serię LEGO Architecture. Znajdzie tam makiety Tokio, Londynu czy Dubaju, z ich najbardziej charakterystycznymi budynkami. Z kolei tegoroczna nowość LEGO Art to propozycja dla osób, które lubią świat filmu i muzyki – mozaiki z wizerunkami Marylin Monroe Andy’ego Warhola czy Iron Mana ucieszą niejedno dorosłe dziecko.

Kampania powstała przy współpracy z Agencją Ogilvy.

Pobierz bezpłatny raport interaktywnie.com [PDF]