LEGO odtwarza włoski styl. Firma nawiązała współpracę z producentem skuterów Vespa

Vespa 125, Piaggio, klocki, zabawa, fot. LEGO Group

LEGO Group przedstawiło ciekawą propozycję dla miłośników włoskiego stylu – nowy zestaw LEGO Vespa 125, inspirowany kultową Vespą Piaggio. Ten legendarny skuter i nieprzemijająca ikona motoryzacji może wzbogacić każdą przestrzeń, a podczas jego budowy – przenieść w czasie do Italii lat 60-tych czy wprowadzić w stan relaksu i odprężenia, jak podczas włoskich wakacji.

LEGO Vespa 125 to hołd oddany oryginalnej Vespie. Zestaw składa się z 1106 elementów i utrzymany jest w pastelowej jasnoniebieskiej barwie, pierwszej, w jakiej produkowano ten włoski motocykl. Nawiązania do tradycyjnego modelu to także obecność klasycznej tablicy rejestracyjnej z Włoch lat 60. oraz logotypu Vespy.

Podobnie jak oryginalny pojazd, model z klocków LEGO jest pełen detali i akcentów stylistycznych – od wiązanki kwiatów w koszu skutera po techniczne elementy, takie jak koło zapasowe, zdejmowana pokrywa silnika oraz sam silnik zbudowany z klocków, podpórka czy funkcjonalny układ kierowniczy. Nieprzemijająca ikona włoskich ulic z pewnością będzie dumnie prezentowała się w każdym domu lub biurze.

- Praca z zespołem Vespa nad stworzeniem tego unikalnego motoryzacyjnego arcydzieła była niesamowitym doświadczeniem. Odtwarzanie szczegółów oryginalnego modelu klasycznej Vespy z lat 60-tych było jednym z moich ulubionych etapów projektowania tego zestawu. Praca nad tym projektem pozwoliła mi na podróż w czasie i uwolnienie wyobraźni. Mamy nadzieję, że fani będą mieli takie same wrażenia – mówi Florian Muller, starszy projektant w Grupie LEGO.

- Praca z Grupą LEGO była niezwykłym doświadczeniem, ponieważ połączyła dwa marzenia – markę LEGO i Vespę – oferując fanom nieograniczony potencjał ekspresji. Te dwie znane marki przetrwały różne epoki oraz są zawsze otwarte na odkrywanie i tworzenie siebie na nowo. Jako projektanci stanęliśmy przed wyzwaniem, aby smukłe kształty Vespy wpasowały się w formę klocków LEGO – i wierzę, że sprostaliśmy temu wyzwaniu – komentuje Marco Lambri, szef centrum projektowego Grupy Piaggio.

