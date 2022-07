LEGO przedstawia nowy zestaw inspirowany popularnym serialem

Firma LEGO zaprezentowała nowy zestaw z serii LEGO Ideas inspirowany nagrodzonym Emmy Award serialem "The Office". Pozwala on zbudować z klocków filię firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton, w tym biuro "Najlepszego szefa świata" Michaela Scotta. W zestawie dostępnych jest 15 minifigurek głównych bohaterów serialu oraz niezliczone akcesoria, które przypomną pełne śmiechu sceny.

Zestaw The Office zawiera aż 15 niesamowitych minifigurek LEGO przedstawiających postaci: Michaela Scotta, Dwighta Schrute'a, Jima Halperta, Pam Beesly, Ryana Howarda, Angeli Martin, Oscara Martineza, Kevina Malone'a, Stanleya Hudsona, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creeda Brattona, Toby'ego Flendersona i Darryla Philbina, a także figurkę LEGO kota Angeli - Garbage. 12 minifigurek posiada 2 opcje mimiki twarzy, dzięki którym można pokazać różne emocje poprzez zwykłe odwrócenie główek.

Zawiera też wiele akcesoriów nawiązujących do uwielbianych przez fanów scen, w tym zszywacz w galaretce, Złoty Bilet, trofeum Dundie i kubek "Najlepszy szef świata".

Wiernie odwzorowany został plan biura Dunder Mifflin w Scranton, w tym recepcja, biuro Michaela (które można wysuwać, aby je dokładnie obejrzeć), wyspa z biurkiem Jima i Dwighta, wyspa z biurkiem Phyllis i Stanleya oraz sala konferencyjna.

Dołączone akcesoria są inspirowane kultowymi scenami, takimi jak: dzbanek Jima, list i pierścionek zaręczynowy dla Pam; scenariusz filmowy Michaela "Threat Level Midnight"; ukryte bronie Dwighta; garnek Kevina z chili; oraz zszywacz w galaretce.

Zestaw składająca się z 1164 elementów ma ponad 7 cm wysokości, 30 cm szerokości i 25 cm głębokości.

Projekt zgłoszony został w ramach platformy LEGO Ideas i został stworzony przez Jaijaja Lewisa, marketingowca z Nowego Jorku, który pracował nad różnymi wersjami modelu od 2014 roku. Przed tym zgłoszeniem przedstawił jeszcze dwie inne propozycje, które osiągnęły pułap 10 000 wspierających na platformie LEGO Ideas - warunek konieczny do rozpatrzenia ich w procesie oceny.

Jego najnowszy model opiera się głównie na pierwszych siedmiu sezonach z udziałem Michaela Scotta jako "Najlepszego szefa świata", zanim postać odeszła z Dunder Mifflin.

- To serial, po który sięgam dla otuchy. Jest przezabawny, uniwersalny i chwytający za serce. Przez lata słyszałem od tysięcy fanów, że w trudnych chwilach oglądają go, aby podnieść się na duchu. W sumie pracowałem nad tym projektem przez prawie siedem lat. Korzystałem ze zdjęć zza kulis, planów zdjęciowych i oglądałem serial jako punkt odniesienia dla moich projektów. Odtwarzanie kultowych momentów z serialu z biegiem lat było świetną zabawą. Nawet po zdobyciu 10 000 głosów, wciąż dodawałem nowe funkcje, aby ulepszyć model. Jedną z moich największych zmian było odpowiednie skalowanie, aby zmniejszyć zestaw, zachowując jednocześnie tak wiele postaci. Jestem bardzo wdzięczny fanom, którzy wsparli mnie i głosowali na moje ostatnie projekty, to naprawdę wiele dla mnie znaczy - mówił Lewis.