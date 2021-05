LEGO świętuje Dzień Dziecka i otwiera oficjalny sklep

Co roku marka LEGO świętuje „Dzień Dziecka”. Także w tym roku szykuje niespodziankę dla najmłodszych i ich rodziców. Specjalnym działaniom towarzyszy kampania reklamowa.

Firma LEGO rozpoczęła najnowsza odsłonę wizerunkowej kampanii reklamowej „Uwolnij Kreatywność!”. Dodatkowo tegorocznemu Dniu Dziecka towarzyszy otwarcie oficjalnego sklepu LEGO w Polsce, umiejscowionego w galerii handlowej Westfield Arkadia w Warszawie. Sklep można odwiedzić od 27 maja bieżącego roku, a otwarcie było poprzedzone wielką Wystawą Dziecięcej Kreatywności LEGO zorganizowaną we współpracy z agencją ThinkEco. Prace można obejrzeć na Polach Mokotowskich w Warszawie, w okresie między 27 a 30 maja.

- Dzień Dziecka to wyjątkowa okazja w roku i jako marka zabawkowa chcielibyśmy pokazać, jak kreatywnie można bawić się naszymi zestawami LEGO, budując nie tylko wedle instrukcji, ale też przebudowując i tworząc wyjątkowe budowle. Chcąc zainspirować dzieci i ich rodziców do tych nieskończonych możliwości tworzenia zorganizowaliśmy w tym roku wystawę unikalnych zwierzaków stworzonych przez Marcina Feltynowskiego, finalisty pierwszej polskiej edycji LEGO MASTERS. Zachęcamy gorąco do odwiedzin, gdyż będzie można wziąć udział w grze miejskiej i zdobyć wyjątkowe upominki – mówi Agata Czech, Senior Digital Manager LEGO.