LEGO w kampanii Rebuild the World pokazuje, jak twórczo rozwiązywać problemy

Grupa LEGO przedstawia nową odsłonę ogólnoświatowej kampanii marki „Rebuild the World”. Trwająca już trzeci rok kampania, w 2021 roku celebruje dzieci jako mistrzów twórczego rozwiązywania problemów oraz pokazuje, co moglibyśmy razem osiągnąć, gdybyśmy pracowali wspólnie nad pokonaniem różnic i wyzwań.

Główny film skupia się na historii rycerza, którego próby przeprawy przez rzekę, by zobaczyć przyjaznego niedźwiedzia, kończą się niepowodzeniem. Widząc dylemat rycerza, mieszkańcy miasta zbierają się i łączą swoje różne umiejętności, perspektywy i talenty, aby znaleźć sposób na ponowne połączenie przyjaciół. Gdy Rycerz w końcu pokonuje przeprawę przez rzekę, film w zabawny sposób pokazuje, jak historia i rozwiązanie wyzwania zostały wymyślone przez grupę dzieci, którzy budują, rozbudowują oraz odbudowują dzięki klockom LEGO.

"LEGO System in Play” od dawna służy jako platforma do kreatywnego rozwiązywania problemów. Tak jak dzieci z kampanii spotykają się, aby budować i testować różne rozwiązania, tak dzięki zabawie LEGO dzieci mogą budować cokolwiek im się wymarzy, wypróbowywać, a następnie wymyślać ulepszenia i odbudowywać od nowa. Ten proces pomaga młodym osobom rozwijać umiejętności na całe życie, takie jak: twórcze rozwiązywanie problemów, komunikację i wytrzymałość – cechy, które wielu rodziców postrzega jako kluczowe, dzięki którym ich dziecko odniesie sukces w przyszłości .

Intrygującemu filmowi towarzyszy wiele humorystycznych historyjek wizualnych, które przedstawiają nieskończone sposoby na wykorzystanie klocków LEGO do pokonywania barier oraz łączenia przyjaciół. Jedna z historii przedstawia hipopotama patrzącego z tęsknotą za ptakiem latającym po niebie. Problem zostaje jednak rozwiązany: hipopotam otrzymuje skrzydła LEGO i dołącza do zabawy z ptakiem. Kolejna opowieść przedstawia świnię, która chce się spotkać oko w oko z żyrafą – dylemat, który znika dzięki dodaniu kilku klocków, aby wyrównać wysokość obu zwierząt.

- Jesteśmy zachwyceni kreatywnością, optymizmem oraz odpornością, jaką wykazują się dzieci każdego dnia, i jak dzięki zabawie są w stanie rozwijać niezbędne umiejętności życiowe służące nie tylko do wyobrażania sobie przyszłości, ale do aktywnego współtworzenia jej lepszej wersji. W ramach kampanii „Rebuild the World” chcemy celebrować to dziecięce podejście do świata, które stanowi inspirację dla nas wszystkich – aby czerpać korzyści z jednoczenia się i kreatywnej współpracy w celu pokonywania przeszkód - Julia Goldin, Dyrektor ds. Produktów i Marketingu w Grupie LEGO.