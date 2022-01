Lidl i fundacja WWF wspólnie promują dietę przyjazną planecie

ekologia, drzewo, fot. thommas68, pixabay

Każdy z nas może chronić naszą planetę i pomóc zatrzymać zmianę klimatu – w tym celu należy nieco zmodyfikować swój jadłospis. Lidl Polska i Fundacja WWF Polska łączą siły, by wspólnie działać dla dobra środowiska – rozpoczynają akcję promującą dietę przyjazną planecie Ziemi.

Sposób odżywiania, jaki wybieramy, ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale również na naszą planetę. Już na etapie planowania jadłospisu i przygotowania posiłku, oddziałujemy na środowisko naturalne. Obecnie nasze dietetyczne wybory wspierają system produkcji żywności, który ekstensywnie wpływa na planetę. Według raportu WWF „Bending the curve: The restorative power of planet-based diet” globalny system żywieniowy jest odpowiedzialny m.in. za 27% emisji gazów cieplarnianych. Przyjęcie diety przyjaznej planecie może zmniejszyć:

• globalne emisje gazów cieplarnianych związanych z żywnością o co najmniej 18% (dieta fleksitariańska) do nawet 34% (dieta wegańska)

• globalną utratę różnorodności biologicznej o 5% (dieta fleksitariańska) do nawet o 46% (dieta wegańska)

• zmniejszyć przedwczesną śmiertelność o 19%

Z tej okazji Lidl Polska wraz z Fundacją WWF Polska łączą siły, aby przekonać Polaków, że dieta przyjazna planecie jest nie tylko zdrowa, proekologiczna, ale również smaczna, sycąca i bardzo prosta w przygotowaniu.

- Zmiana klimatu to jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Dlatego w Lidl Polska wdrożyliśmy strategię klimatyczną oraz od lat podejmujemy proekologiczne działania. Jednym z nich jest współpraca z Fundacją WWF Polska, która jest ekspertem w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Głęboko wierzymy, że dzięki naszej wspólnej akcji, klienci dowiedzą się, jak duży wpływ na Ziemię ma rodzaj spożywanych przez nas posiłków. Zachęcamy wszystkich do dołączenia do kampanii edukacyjnej i spróbowania diety, która jest dobra dla zdrowia oraz przyszłości naszej planety – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

- Skutki kryzysu klimatycznego, który pogłębia się od lat, są odczuwalne dla całej ludzkości. Coraz częściej musimy mierzyć się z anomaliami pogodowymi, suszami czy powodziami. Możemy zmniejszyć wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne i układać nasz jadłospis tak, by był przyjazny dla naszej planety – jedną z zasad jest ograniczanie ilości spożywanego mięsa na rzecz większej konsumpcji warzyw i owoców. Dzięki współpracy z Lidl Polska dotrzemy z naszą wspólną kampanią edukacyjną do milionów Polaków – komentuje Katarzyna Karpa-Świderek, Rzeczniczka Prasowa WWF Polska.

Jadłospis chroniący planetę

- Jeśli zależy nam na planecie oraz naszej przyszłości już dzisiaj możemy podjąć kroki, które pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne. Jedną ze zmian, które możemy dokonać, jest nasz jadłospis – wystarczy zacząć od ograniczania ilości spożywanego mięsa przy równoczesnym wprowadzeniu do naszej diety większej liczby porcji warzyw i owoców. Częstsza konsumpcja warzyw i owoców ma również dobry wpływ na zdrowie człowieka. Według głównych zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem należy każdego dnia spożywać co najmniej 5 porcji różnych warzyw i owoców. Powinniśmy ograniczyć także spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce. Warto jednak podkreślić, że by faktycznie chronić naszą planetę, należy sięgać po sezonowe oraz lokalne warzywa i owoce. Na szczęście polskie pola, sady, szklarnie czy nawet lasy skrywają mnóstwo pysznych roślin, z którymi z łatwością skomponujemy wyśmienite i różnorodne posiłki - czytamy w informacji prasowej.

Więcej o diecie planetarnej można przeczytać w raporcie WWF „Bending the curve: the restorative power of planet-based diets”.

Kampania „Dieta przyjazna planecie”

Kampania edukacyjna prowadzona przez Lidl Polska oraz WWF Polska będzie trwała cztery tygodnie. Nośnikami akcji będą: spot telewizyjny, gazetki produktowe oraz kanały w mediach społecznościowych Lidl Polska i WWF Polska. W ramach kampanii zostanie uruchomiona landing page, na której zamieszczone będą przepisy bazujące na produktach roślinnych, a także informacje na temat prowadzenie diety przyjaznej planecie. Z kolei na kanale YouTube Kuchnia Lidla opublikowane będą dodatkowe filmy, które pogłębiać będą tematykę prowadzonej akcji. Na temat kampanii zostanie wydany także odcinek podcastu prowadzonego przez Karola Okrasę „Dobry Temat”.

Za produkcję spotu telewizyjnego odpowiedzialna jest agencja GPD, a za zakup mediów dom mediowy Havas Media.

Lidl Polska w ramach CSR

Lidl Polska od lat angażuje się w poprawę ochrony klimatu poprzez prowadzenie działań zarówno wewnątrz firmy, jak i w łańcuchu dostaw. Dziś sieć podejmuje zdecydowany krok naprzód i w swojej strategii klimatycznej stawia sobie ambitne cele redukcji emisji CO2. Aby je zrealizować, Lidl Polska opracował w ramach swojej strategii klimatycznej plan działania – dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które powstają w łańcuchach dostaw firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają we własnych sklepach i obiektach Lidl. Efektem ma być osiągnięcie do 2030 r. redukcji emisji operacyjnych CO2 we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 roku).

Lidl Polska bierze pod lupę sprzedawane produkty odzwierzęce i zachęca swoich dostawców do podnoszenia standardów hodowli poszczególnych gatunków zwierząt. Osiągnięcie strategicznych celów zaplanowane jest na 2025 rok, a wśród nich firma zapowiada m.in., że 100% ryb sprzedawanych pod marką własną w stałym asortymencie będzie certyfikowanych zgodnie ze standardem ASC/MSC, a jaja z chowu klatkowego będą wycofane ze sprzedaży.

