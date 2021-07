Lidl podpowiada jak segregować odpady poprzez nowe oznaczenia produktów

kosz, ulica, fot. Skitterphoto, pixabay

Czasem segregowanie odpadów może sprawić nam trudność, szczególnie, gdy nie wiemy, do którego pojemnika wrzucić opakowanie po produkcie. Aby zaradzić temu problemowi, Lidl Polska wprowadza nowe oznaczenia na opakowania produktów marek własnych, które mają pomóc w łatwym oraz efektywnym segregowaniu odpadów.

W przypadku problemów z segregacją należy spojrzeć na ikonę, która zamieszczona jest na produktach marek własnych Lidla – znajdziemy tam krótką instrukcję podpowiadającą, do którego pojemnika, mamy wrzucić opakowanie.

Obecnie w sklepach Lidl Polska znajdziemy już kilkadziesiąt produktów z nowymi piktogramami, a w ciągu najbliższych miesięcy ich liczba będzie się sukcesywnie zwiększać. Instrukcje zamieszczone są m.in. na artykułach marki Pilos, Pikok, Rzeźnik, Vemondo, Cien, Floralys, Saguaro oraz Grill&Fun. Dzięki nowym etykietom dowiemy się, jak należy rozdzielić opakowanie, aby segregacja odbyła się naprawdę skutecznie. Znajdziemy również informację, do jakiego kontenera powinniśmy wrzucić pojedyncze części opakowania takie jak np. etykieta (papier) czy zakrętka (plastik).

Poprawnie przeprowadzona segregacja odpadów może zmniejszyć ilość odpadów oraz pomóc w ponownym wykorzystaniu opakowań wyprodukowanych z tworzyw takich jak plastik, szkło czy papier.

By efektywnie rozdzielać odpady, powinniśmy pamiętać o kilku istotnych szczegółach. Najważniejsze, aby odpad wrzucić do odpowiedniego pojemnika do segregacji. Źle wrzucony produkt po prostu nie zostanie poddany recyklingowi. Przed wrzuceniem butelki PET do kontenera na plastik oddzielmy od niej zakrętkę lub zdejmijmy etykietę typu sleeve (jest to tzw. etykieta termokurczliwa dekoracyjna, która znajduje się na całej butelce np. jogurtu pitnego). Jeśli tego nie zrobimy – butelka zostanie potraktowana w sortowni jak odpad i nie trafi do recyklingu. Nie musimy jednak wkładać wysiłku w zdejmowanie papierowych etykiet ze słoików – w trakcie przetwarzania szkła zostaną usunięte samoistnie, więc słoik wraz z etykietą możemy bezpośrednio wrzucić do pojemnika na szkło.

- Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną. Regularnie eliminujemy plastik wszędzie, gdzie jest to możliwe i nieustannie dążymy do wypełniania wizji „Mniej plastiku” poprzez realizację strategii REset Plastic. Zależy nam również na tym, aby edukować klientów w temacie segregacji odpadów i recyklingu. Wierzymy, że dzięki naszym nowym oznaczeniom segregowanie stanie się łatwiejsze oraz bardziej skuteczne – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

