Lidl wprowadza do sprzedaży buty z własnym logo i nie tylko. Rozwiązanie sprawdzi się w Polsce?

sneakersy, buty, fot. Lidl

Po sukcesie pierwszej kolekcji #lidlfancollection z logo Lidla, sieć wprowadza kolejną odsłonę ubrań. Dziś (8 lipca) do sprzedaży trafiają m.in. wyczekiwane buty typu sneakers, sygnowane logiem sieci.

Produkty z kolekcji #lidlfancollection cieszyły się dużą popularnością w ostatnich miesiącach. Pierwszy drop zniknął z półek w ekspresowym tempie, a o odzieży z logotypem Lidla pisały największe media w Polsce. Podobna sytuacja miała miejsce we wszystkich krajach, gdzie wchodziła ona do sprzedaży. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu klientów, 8 lipca pojawiły się nowe modele.

Nowością i jednocześnie najbardziej wyczekiwanym elementem kolekcji są sneakersy. W połączeniu ze sportowymi skarpetami tworzą streetwearowy duet. Koszulki damskie pojawią się w trzech nowych wzorach, natomiast męskie w dwóch. Amatorzy letnich wakacji z pewnością upodobają sobie lekkie japonki, a także minipiłki, które świetnie sprawdzają się do zabawy w wodzie lub na plaży. Wszystko można potem spakować do wygodnej torby z logo Lidla, do wyboru w aż czterech kolorach.

Oferta limitowanej kolekcji ubrań z logo Lidla pojawiła się w czwartek i będzie dostępna w sklepach stacjonarnych sieci, a także online na Lidl-sklep.pl (wybrane modele) aż do wyczerpania zapasów – oferta jest limitowana, z ograniczoną liczbą sztuk.

Pobierz raport Content marketing 2021 i agencje content marketingowe