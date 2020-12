Lidl wspiera WOŚP. Skarbonki będą stały 6 tygodni

pomoc, ręce, ludzie, fot. Anemone123, pixabay

Lidl Polska już po raz 12. wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 23 tysiące pracowników wraz z klientami, ramię w ramię otwierają serca w słusznej sprawie. Jak co roku, we wszystkich sklepach Lidl przy kasach stanęły skarbony WOŚP, do których przez 6 tygodni będą zbierane datki na tegoroczny cel zbiórki. Tym razem zbiórka potrwa jeszcze dłużej bo aż do niedzieli, 31 stycznia. Tradycyjnie na koniec, w trakcie Wielkiego Finału, sieć ogłosi na wizji sumę zebranych środków.

Przez 11 lat wspólnego grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, sztab Lidl Polska przekazał na cele Fundacji aż 24 miliony złotych. W tym roku zbiórka na rzecz WOŚP w sklepach Lidla odbędzie się już po raz 12. Będzie jednak trwała dłużej niż zwykle - potrwa aż do niedzieli 31 stycznia. Celem tegorocznej akcji jest wsparcie laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy i tym samym pomoc potrzebującym pacjentom, głównie dzieciom i seniorom. Zbiórka zakończy się 29. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w niedzielę, 31 stycznia. Lidl Polska podczas wydarzenia podsumuje tegoroczną zbiórkę.

- Już po raz dwunasty Lidl dołącza do załogi WOŚP, by wspólnie zbierać środki na rzecz oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Doceniamy wielkie serca wszystkich pracowników i klientów Lidl Polska, którzy dokładają swoją cegiełkę do wspólnego sukcesu zbiórek – mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Oprócz zbiórki, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy możemy wspomóc m.in. poprzez zakup gadżetów oznaczonych charakterystycznym serduszkiem, które są dostępne w sprzedaży we wszystkich sklepach Lidl Polska. W ofercie znajdziemy kubki, magnesy, smycze, skarpetki, torby, a także T-shirty.

- Jesteśmy dumni, że już od dwunastu lat nasza firma może być częścią tak szlachetnej inicjatywy. Dzięki hojności naszych klientów i zaangażowaniu pracowników mogliśmy do tej pory przekazać na rzecz Fundacji już 24 miliony złotych. Tym razem zbiórka jest wydłużona i potrwa aż sześć tygodni, aby jeszcze bardziej pomóc Fundacji. Mamy nadzieję, że w tym roku pobijemy nasz rekord zebranych środków. Na koniec stycznia będę miał zaszczyt przekazać Państwu tegoroczny wynik zbiórek – mówi Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska.

Ebook z raportem: Reklama w internecie [PDF]