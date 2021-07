Link building. Jak zadbać o wartościowe linki?

web | Bas van den Eijkhof | Unsplash

Linki to jeden z głównych sposobów, w jaki algorytmy wyszukiwarek określają trafność strony i - co za tym idzie - link building to jeden z segmentów, z których powinno składać się działania SEO. Dużej liczby linków prowadzących do Twojej strony wskazuje, że udostępniona tam zawartość jest cenna. A taką właśnie premiuje Google. Niestety, to wydaje się proste jedynie w teorii. O tym, jak budować profil linków, pisze Michał Gierat, SEO Manager z RESULT Media.

Michał Gierat

SEO Manager

RESULT Media

Co to jest link building?

Link building to najstarsza część pozycjonowania stron. Początki wyszukiwarek internetowych to opieranie się na budowaniu wyników bezpłatnych na podstawie liczby linków do odpowiednich podstron z wykorzystaniem konkretnych – ważnych dla nas słów kluczowych. Oznaczało to, że im więcej odwołań (linków) do danego adresu, tym wyżej powinien on się znajdować w wynikach wyszukiwania. W oparciu o te założenia powstał między innymi algorytm Page Rank (PR) Google. Jednak taki sposób oceniania stron bardzo szybko został zmanipulowany, zatem od 2013 roku Google stawia na rozwijanie algorytmu w taki sposób, aby zmieniło się postrzeganie odnośników prowadzących na stronę przez przeglądarki.

Czy linki są ważne?

Co prawda wraz z rozwojem technologii zmienia się sposób oceniania stron ze względu na różne perspektywy. W efekcie obecnie linki prowadzące do stron są tylko jednym z trzech podstawowych filarów pozycjonowania. Jednak w świecie coraz lepiej dostosowanych optymalizacyjne stron jedyną widoczną cechą odróżniającą daną domenę od innych podobnych stron o tej samej tematyce może być właśnie profil linkowy. Więc mimo rozwoju algorytmu i dodawaniu kolejnych czynników to właśnie link building niejednokrotnie ostatecznie decyduje o tym, która domena będzie wyżej w rankingu.

Zmiany w profilu

Linki w internecie istnieją głównie z dwóch powodów – potrzeba nawigowania między kolejnymi adresami i odwołanie do innych treści (źródeł, cytatów, autora). Wraz z dodawaniem nowych treści na stronie, czyli budowaniem contentu (drugim filarem SEO) pojawia się potrzeba dodawania linkowania, ale jednocześnie wzrasta szansa, że nasze treści zostaną zacytowane przez kogoś w sieci. Tak buduje się właśnie profil linkowy, gdyż nierzadko należy się odwołać do adresu znajdującego się na innej stronie, poza naszą domeną.

Podział linków

Jest to oczywiście przykład linkowania naturalnego, czyli służącego spełnieniu potrzeby odwołania do wartościowych miejsc. Niemniej szybko stało się jasne, że Google można zmanipulować odwołaniami – tak powstały nienaturalne linkowania. Są one szkodliwą i sztuczną próbą umieszczania linka tylko po to, aby oszukać algorytm. Google co pewien czas wypuszcza kolejne aktualizacje mające na celu walkę ze spamerskimi metodami pozyskiwania linków, dlatego obecnie nie ma większego sensu budowanie nachalnego profilu linkowego. W dzisiejszych czasach dużo bardziej niż wcześniej liczą się tylko dobre i jakościowe linki.

Pomysły na budowanie profilu

Co prawda w teorii wszystkie kupowane linki są nienaturalne, to jednak nie wyklucza to reklamowania i dostarczania wiedzy o produktach czy marce w sposób jakościowy, nienachalny i niespamerski.

Do najpopularniejszych metod budowania profilu linkowego możemy zaliczyć:

Katalogi – najprostsza metoda zbudowania profilu to pojawienie się w miejscach przeznaczonych właśnie do tego celu. Branżowe katalogi powoli stają się reliktem przeszłości, niemniej w dalszym ciągu pozwalają w prosty sposób zaprezentować stronę branżową, tym samym zwiększając jej widoczność w sieci. Jest to idealne rozwiązanie na start budowy profilu linkowego.





Wizytówki – to bardziej współczesna wersja katalogów, wizytówki takie jak Google Moja Firma dostarczają wiedzy nie tylko o adresie strony głównej, ale także pozwalają na reklamowanie usług i produktów. Wskazują konkretną lokalizację sklepu czy siedziby, dzięki czemu są rekomendowane do budowania lokalnych wyszukiwań.





Fora i komentarze – to miejsca, w których ludzie w dalszym ciągu dzielą się informacjami o produktach i usługach, ich wadach i zaletach, a także przesyłają między sobą linki do innych wartościowych miejsc, które nawiązują do prowadzonej rozmowy. Fora, z uwagi na swoją prostotę i możliwości manipulacyjne, są jednocześnie bardzo silnie narażone na ataki spamerskie, dlatego prowadząc działania, upewnijmy się, że robimy to na jakościowych stronach.





Wpisy gościnne – w przypadku wpisów gościnnych mamy zwykle dwa rozwiązania: albo przygotujemy doskonały tekst i inne strony zechcą go umieścić u siebie, albo nawiązujemy współpracę polegającą na wzajemnej wymianie linków. Linki gościnne to doskonałe rozwiązanie na lokowanie produktu i przedstawienie siebie w roli eksperta, szczególnie gdy publikacja opatrzona jest notką biograficzną autora. Wymaga co prawda nieco więcej czasu, ponieważ wpis gościnny musi być zarówno unikatowy, jak i ciekawy. Daje jednak mnóstwo korzyści, szczególnie gdy opublikowany będzie na branżowej silnej domenie.





Artykuły sponsorowane – druga forma reklamy contentowej to artykuły, które podobnie jak wpisy gościnne służą głównie promowaniu produktów i usług. Artykuły sponsorowane często przybierają formę reklamy natywnej, dzięki czemu, mimo iż nie są nachalne, nadal spełniają swój nadrzędny cel – przemycić link w treści. Taki link building jest oczywiście najbardziej kosztowny, gdyż wymaga opłacenia tak copywritera, jak i wydawcy, a ceny za publikację mają dużą rozpiętość. Niemniej możliwość pozyskania części PR z silnej i popularnej domeny bardzo często zwraca poniesiony koszt. Dodatkowo jest to obecnie najbardziej stabilna (obok wpisów gościnnych) forma budowy profilu linkowego.





Social media i grafiki – budowanie wizerunku w mediach może nie wpłynie jednoznacznie na pozycje naszej strony, to jednak skuteczne, a niekiedy zabawne czy kontrowersyjne reklamowanie produktów powoduje, że będziemy dużo bardziej rozpoznawalni niż w przypadku innych metod. To z kolei wpłynie na niekontrolowane, ale jak najbardziej naturalne budowanie profilu linkowego, doskonałym przykładem będzie tutaj profil FB firmy AS Bytom (https://www.facebook.com/bytompogrzeby/). Równie ciekawym rozwiązaniem w niektórych przypadkach może okazać się przygotowanie dobrej infografiki, mema czy innej grafiki, która ma szanse viralowo rozsyłać się po sieci (często właśnie w parze z linkiem).





Pozostałe metody, takie jak: presell pages, SWL’e, blasty czy inne sposoby masowego kupowania odnośników lepiej pozostawić sobie na bardzo odległą przyszłość – szczególnie gdy dopiero zaczynamy budowanie profilu linkowego swojej domeny, ponieważ nieumiejętne korzystanie z tych metod szybko zmieni nasz link building w śmietnik, za który możemy nawet zostać trwale usunięci z wyników Google. A nie jest to sytuacja, którą chcielibyśmy sprawdzać na własnej stronie.

Monitorowanie wyników

Zagłębiając się w tematykę linkowania, dojdziemy także do pojęć typu: „nofollow”, „ema” czy parametr „ugc”. Oznacza to, że sam link building, mimo iż w teorii brzmi stosunkowo łatwo – „pozyskiwać dużo wartościowych linków” – w praktyce wymaga jednak zarówno doboru odpowiedniego sposobu linkowania, wcześniej wykonanego badania konkurencji, jak i narzędzi, które pomogą nam w wyszukiwaniu, planowaniu i sprawdzeniu profilu, tak aby cały proces mógł przebiegać bezproblemowo i przede wszystkim – efektywnie.

Podsumowanie

Jak widzimy, budowanie profilu linkowego wymaga zatem nie tylko czasu, ale także wiedzy i dostępu do odpowiednich zasobów. Sumiennie budowany profil linkowy pozwala na zajmowanie wysokich pozycji i faktycznie generuje przekliki do naszej strony. Pamiętajmy jednak, że pozyskanie potencjalnego ruchu na stronie to jedynie część całego procesu konwersji, a budowanie profilu linkowego musi iść w parze z dostosowaniem technicznym i UX (czyli trzeci filar SEO).