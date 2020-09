LinkedIn. Na co zwrócić uwagę planując kampanię?

Linkedin | fot. Greg Bulla | Unsplash

LinkedIn, mimo że daleko mu do zasięgów Facebooka czy zaangażowania, jakie wzbudza Instagram, w sektorze B2B nie ma sobie równych. Zdecydowana większość osób na menadżerskich stanowiskach ma konto na tej platformie i spora część z nich aktywnie się na niej udziela. Za dotarcie do tej grupy docelowej trzeba jednak słono płacić. Na co więc trzeba zwrócić uwagę, zanim to właśnie tam zdecydujemy się wydać nasz budżet?

LinkedIn, jak wszystkie platformy społecznościowe w ostatnim czasie, nie szczędzi środków, by udostępnić marketerom narzędzia, które bezpośrednio wpłyną na efektywność działań reklamowych. Reklamodawcy mogą teraz prowadzić kampanie wokół jasno określonych celów, takich jak świadomość marki, pozyskiwanie potencjalnych klientów lub zaangażowanie... I choć reklamę na LinkedIn z pewnością warto rozważyć, bo jak żadna inna pomaga docierać do nabywców dysponujących około dwukrotnie większą siłę nabywczą niż przeciętny internauta, to nie jest ona tania.

Nie wspominając już o tym, że LinkedIn wymaga też ostrożności. Podczas gdy na Facebooku czy Instagramie handel kwitnie już otwarcie, a użytkownicy przyzwyczaili się do tego, że treści ich znajomych mieszają się z reklamami i sponsorowanymi postami, na LinkedIn bezpośrednie działania sprzedażowe nie mają sensu. Nawet biorąc pod uwagę to, że serwis udostępnił już funkcję pozwalającą zapraszać znajomych do obserwowania stron firmowych, warto korzystać z niej rozważnie. Wiadomości powinny mimo wszystko mieć osobisty charakter i koncentrować się bardziej na nawiązaniu relacji, niż dokonaniu konwersji. O to jednak, by użytkownicy byli zainteresowani nawiązaniem relacji, należy zadbać dostarczając im wartościowe treści.

O to na co jeszcze trzeba zwracać uwagę, zapytaliśmy Michała Bednarczyka z agencji Content House.

Michał Bednarczyk

Media Manager

Content House

Kliknięcia w reklamy na LinkedInie nie należą do najtańszych, warto dlatego przetestować wcześniej stronę docelową i koncepcję kampanii. Patrząc natomiast przez pryzmat kosztów konwersji, LinkedIn to często efektywny kanał dotarcia. Warto jednak ostrożnie dobierać formaty reklamowe. Do najskuteczniejszych, w ciemno, zaliczać można Lead Generation Ads. Formularz leadowy warto wzbogacać o dodatkowe pytanie kwalifikujące leady. Co więcej efektywność kampanii powinna być oceniania nie tylko przez pryzmat leadów, ale również finalnej transakcji. Szczególnie, że ten typ reklamy ma integrację z popularnymi CRM-ami, czy też z Zapierem.

Rekomenduje zacząć od budżetu rzędu 2000 zł miesięcznie i stopniowo skalować skuteczne grupy reklam, które warto tworzyć wąsko w oparciu o kryteria targetowania. Branża, nazwa firmy, czy też stanowisko to dane na wagę złota w branży B2B.

Inne, niemniej ciekawe możliwości kierowania reklam mam Linkedin Ads. W ten sposób dotrzeć można chociażby do osób z grup tematycznych na LinkedInie, czy też do pracowników firm, które wyraźnie rosną, przynajmniej kadrowo. Kierowanie Company Growth Rate powstaje na podstawie przyrostu kont na LinkedInie dla danej firmy.

LinkedIn stawia mocno na marketing konwersacyjny. Pomimo, że skrzynki odbiorcze użytkowników często wypchane są wiadomościami wysyłanymi przez roboty, format ten wciąż jest skutecznym, dobrym pomysłem na komunikację. Ciekawą opcją reklamową jest wysłanie InMaila, który zawiera chatbota. Konwersacja jest zautomatyzowana na podstawie przycisków wybranych przez użytkownika. To otwiera drogę do nie tylko generowania leadów, ale także badania opinii o produkcie, co może okazać się kluczowe w optymalizacji działań.