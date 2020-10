Lizaki Chupa Chups gotowe na Halloween. Marka przygotowała kampanię na Instagramie i TikToku

Halloween, noc, księżyc, fot. cocoparisienne, pixabay

Popularność Halloween w Polsce rośnie z roku na rok. Największymi fanami tego święta są zdecydowanie najmłodsi oraz nastoletni konsumenci. Celebrując ten dzień chętnie przebierają się w postaci znane z kultowych amerykańskich filmów i sięgają po produkty nawiązujące do tematyki grozy. W tym roku „potwornie” fajne atrakcje, dla wszystkich fanów Halloween, przygotowała marka Chupa Chups. W ramach dedykowanej kampanii użytkownicy będą mogli wypróbować m.in. specjalny filtr na instastories inspirowany lizakami Chupa Chups 3D Czacha.

Trójwymiarowy lizak Czacha

Amerykańskie święto na dobre zadomowiło się w Europie i Polsce. Halloween przez konsumentów traktowane jest przede wszystkim jako okazja do wspólnej zabawy oraz kreatywnego spędzenia czasu. Projektowanie i tworzenie strojów czy masek, drążenie dyni i zbieranie słodyczy, choćby w warunkach domowych, to dziś nieodłączne elementy celebrowania 31 października. Wśród gadżetów i produktów, po które konsumenci chętnie sięgają przy okazji „strasznego święta” nie może zabraknąć kultowego, trójwymiarowego lizaka Czacha od Chupa Chups.

- Poza charakterystycznym kształtem bezpośrednio nawiązującym do tematyki Halloween, produkt wyróżnia się unikalną strukturą składającą się z dwóch elementów: słodkiej bazy lizaka oraz musującej górnej części. Chupa Chups 3D Czacha to nie tylko wyjątkowe doznania smakowe, ale i mnóstwo radości, zgodnie z claimem brandu „Forever Fun”, czyli wieczna zabawa – mówi Michał Bonecki, Consumer Marketing Manager w Perfetti Van Melle Polska.

Kampania social media

W tym roku, z okazji Halloween, Chupa Chups wychodzi do konsumentów z dedykowaną kampanią prowadzoną w kanałach Social Media. Do zabawy marka zaangażowała TikTokerów, którzy na swoich kanałach na TikToku pokażą, jak lizak Chupa Chups 3D Czacha może zmienić zwykły dzień w najstraszniejsze Halloween. „Potworne” stylizacje pojawią się także na Instagramie. Grupa zaangażowanych w kampanię influencerów pokaże się w wyjątkowej odsłonie – makijażach nawiązujących do trójwymiarowej Czachy Chupa Chups.

– Wszystkich fanów Halloween zapraszamy do wspólnej zabawy. Jeśli nie mamy możliwości samodzielnego wykonania halloweenowego make’upu zachęcamy do skorzystania z naszego filtra do instatories Chupa Chups 3D. Powala on na dobór aż czterech różnych makijaży inspirowanych trójwymiarowym lizakiem. Czekamy na Wasze wyjątkowo „straszne” zdjęcia i filmiki – dodaje Michał Bonecki.

Kampania promująca lizaki Chupa Chups 3D Czacha realizowana na TikToku i Instagramie potrwa do listopada 2020 roku.