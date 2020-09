LUCKYYOU z sukcesami podczas EBEA 2020!

Nagroda główna i aż 4 wyróżnienia dla Klientów agencji w prestiżowym konkursie branżowym

Naszą agencję tworzą ludzie z pasją, pełni pomysłów i mocno zaangażowani w to, co robią. Są jednak takie chwile, kiedy – bardziej niż zwykle – myślimy o tym, że przy każdej, nawet najmniejszej realizacji warto dawać z siebie 100%! Jednym z takich momentów była tegoroczna gala Employer Branding Excellence Awards 2020. To właśnie na niej docenione zostały projekty, nad którymi pracowaliśmy z naszymi Klientami w ostatnim czasie – mówi Maciej Radziemski, Dyrektor Strategiczny i współzałożyciel agencji.