Lux Med chwali się wynikami kampanii Healthy Cities. Zostanie posadzonych 300 tysięcy drzew

ekologia, drzewo, fot. thommas68, pixabay

W ramach zorganizowanej przez Grupę LUX MED akcji Healthy Cities, przez cały czerwiec Polacy mieli szansę zbadać o zdrowie i jednocześnie przyczynić się do nasadzenia nowych drzew w wybranym województwie.

W ramach wyzwania uczestnicy zrobili 375 mln kroków, a w nagrodę Grupa LUX MED posadzi łącznie ponad 300 tys. drzew, czyli około 50 hektarów lasów w całej Polsce. W akcji wzięło udział prawie 4000 uczestników. W drużynowej rywalizacji zwyciężyło województwo kujawsko-pomorskie, w którym Grupa LUX MED, we współpracy z Lasami Państwowymi, posadzi największy las.

Healthy Cities - uczestnictwo w wyzwaniu

Do udziału w wyzwaniu wystarczyło pobrać darmową aplikację Healthy Cities i każdego dnia chodzić – najlepiej wykonywać 6000 kroków. Jest to minimum dziennej aktywności fizycznej zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia dla dorosłego człowieka. Jest to niezbędne dla utrzymania naszego organizmu w zdrowiu i dobrej kondycji.

Elementem Misji Grupy LUX MED jest czynienie świata lepszym. Projekt Healthy Cities pokazał, że wspólnie możemy zadbać o siebie i o środowisko.

- Ogromnie cieszy mnie tak duże zaangażowanie uczestników, którzy nie tylko zdrowo rywalizowali, ale też dzielili się osiągnięciami i motywowali na co dzień. Serdecznie dziękuję każdemu, kto dołączył do wyzwania Healthy Cities. Determinacja i wysiłek wszystkich uczestników przyczyniły się do tego, że jesienią zasadzimy 300 tys. drzew w całej Polsce. Jeden hektar lasu w ciągu 24 godzin wytwarza około 700 kilogramów tlenu. To dobowe zapotrzebowanie na tlen dla 2 500 osób. Dzięki Healthy Cities mogliśmy wspólnie zadbać o zdrowie, a teraz zasadzimy 50 hektarów lasów, które przyczynią się do zdrowszego otoczenia dla nas wszystkich – podsumowuje Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Wyzwanie Healthy Cities to szersza inicjatywa o międzynarodowym zasięgu, realizowana przez Bupa, której częścią jest LUX MED. Grupa LUX MED podejmuje szereg działań przyjaznych środowisku, m.in. liczy swój ślad węglowy, ogranicza emisję CO2, nabywa energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, a także wymienia swoją flotę na mniej emisyjną. Zdrowe środowisko to zdrowy człowiek - oba te obszary są filarami zrównoważonego rozwoju Grupy LUX MED, która stawia na szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną wyrażającą się także w trosce o środowisko.

Pobierz raport Content marketing 2021 i agencje content marketingowe