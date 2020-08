Maciej Orłoś w nowej reklamie. Warto zobaczyć. Tym razem reklamuje Media Expert

Maciej Orłoś

Maciej Orłoś znany z Teleekspresu, który niedawno dołączył do Radia Nowy Świat reklamuje coraz częściej przeróżne marki. Tym, razem skusił go kontraktem Media Expert. 5 sierpnia oficjalnie uruchomiono przedsprzedaż Samsunga Note 20, Note 20+ oraz Note 20 Ultra. Orłoś zaprasza we współpracy z producentem Klientów do skorzystania z atrakcyjnych bonusów zakupowych.

Akcje przedsprzedażowe potrwają do 21 sierpnia 2020 r. Do współpracy przy promocji akcji sprzedażowych urządzeń Galaxy Note 20, sieć Media Expert zaprosiła Macieja Orłosia. Dziś dziennikarz i influencer, wcześniej wieloletni prowadzący Teleekspressu, wziął udział w kampanii wspierającej komunikację premiery i przedsprzedaży smartfonów nowej serii Samsunga.

- Angaż Macieja Orłosia doskonale koresponduje z grupą docelową promowanych urządzeń. Seria Galaxy Note 20 kierowana jest przede wszystkim do ludzi biznesu, przedstawicieli kultury i sztuki, a także – zważywszy na gwarancję doskonałych zdjęć – entuzjastów podróży i fotografii. Materiał z udziałem Macieja Orłosia, sieć Media Expert opublikowała we wszystkich swoich kanałach społecznościowych - napisała firma w oficjalnej informacji.

Współpraca z Maciejem Orłosiem ma wzmocnić komunikację przedsprzedaży nowych modeli Samsung Galaxy Note 20.

Premiera tej długo wyczekiwanej serii smartfonów odbyła się 5 sierpnia.

Do każdego zakupionego w Media Expert Note20 i Note20 5G, sieć bezpłatnie dołączy białe słuchawki Buds+ lub specjalny Game Pack, obejmujący kontroler MOGA XP5-X+, 3-miesięczną subskrypcję XBOX Game Pass Ultimate oraz bezprzewodową ładowarkę.

Natomiast nabywcy Note 20 Ultra dostaną do wyboru wspomniany Game Pack lub ekskluzywne słuchawki Buds Live w kolorze mystic bronze.

Warunkiem skorzystania z tych wyjątkowych promocji jest zakup smartfonów w okresie przedsprzedaży, ich aktywacja do 5 września br. oraz wypełnienie krótkiego formularza na stronie internetowej, w którym między innymi zdecydujemy o wyborze jednego z wyżej wymienionych sprzętów lub pakietu dla graczy.

Wartość nagród za udział w przedsprzedaży wynosi od ok. 730 do nawet 910 złotych.

W Media Expert ruszyła także przedsprzedaż Galaxy Watch 3 i podobnie, jak w przypadku smartfonów Samsunga, nabywcy tego smartwatcha również mogą liczyć na niespodziankę. Sieć do każdego urządzenia dołączy bezpłatnie bezprzewodowy powerbank Samsung U3300, którego cena w sprzedaży wynosi ok. 200 zł.