Magnetyczne rzęsy - tę frazę z kategorii kosmetycznej najczęściej podczas pandemii wpisywaliśmy do Google

Oko, Fot.: Pixabay

W marcu najczęściej wyszukiwane hasła dotyczące pielęgnacji w pełni związane były z żelami antybakteryjnymi, które trudno było dostać w sklepach ze względu na duży popyt, oraz maseczkami ochronnymi. Polacy pytali Google głównie o to jak zrobić żel antybakteryjny lub płyn do dezynfekcji rąk w domu. Często pojawiało się także pytanie o mydło w płynie, kluczowe do zachowania czystych rąk.

Zainteresowanie maseczkami ochronnymi na twarz dotyczyło zarówno informacji o tym, jak zrobić maseczkę na twarz, z czego zrobić maseczkę na twarz oraz jaką maseczkę wybrać lub gdzie ją kupić. Celem poszukiwań były także tutoriale na YouTube, które krok po kroku przedstawiały sposób na wykonanie maseczki ochronnej z materiałów dostępnych w domu.

Kategorię urodowych trendów powiązanych z oczami otwierają magnetyczne rzęsy

Nawet w czasie pandemii, Polki nie zapominają o najmodniejszych nowościach na kosmetycznym rynku.

Pytanie "Jak założyć rzęsy magnetyczne" było wpisywane w Google aż o 214% częściej.

Popularność tego hitu może także wiązać się z chęcią przedłużenia rzęs bez wizyty u kosmetyczki.

Dużą popularnością cieszyły się też pytania

"Ile odrastają brwi oraz Jak wyregulować brwi" (wzrost odpowiednio o 68% i 53%).

Zdarzało się także (nieznaczny wzrost 8% w skali miesiąc do miesiąca), że chcieliśmy wiedzieć jak zapuścić brwi lub jak malować brwi pomadą (wzrost 10% m/m). Oczywiście nieśmiertelne pytanie o idealne kreski wykonane eyelinerem (Jak zrobić kreskę na oku, Jak zrobić kreski) pozostało niemalże nietknięte i znajduje się w czołówce najpopularniejszych wyszukiwań.

Konieczność przebywania w domu i brak możliwości skorzystania z profesjonalnej usługi fryzjerskiej, sprzyja poszukiwaniu wskazówek jak obciąć włosy.

Ten problem dotyka głównie mężczyzn, których krótkie fryzury przez ostatnie dwa miesiące mogły zdążyć upodobnić się choć w małym stopniu do stylizacji muzyków rockowych z lat 80-tych. Nie każdy jednak pragnie zostać legendą rocka, stąd duża popularność pytań związanych ze strzyżeniem włosów męskich.

Hasło jak obciąć włosy męskie było wyszukiwane w Google o 361% częściej, a jak obciąć włosy maszynką o 312%.

To właśnie maszynka do włosów stała się głównym narzędziem w walce z niesfornymi kosmykami, dlatego pytanie jaka maszynka do włosów (wzrost o 269%) także zajmowało Polaków. Dopiero tuż za strzyżeniem włosów męskich znalazły się wyszukiwania związane z farbowaniem włosów, które było wpisywane o 170% częściej. Pozostałe najpopularniejsze hasła niezmiennie oscylują wokół samodzielne obcinanie włosów, w tym np. obcinanie grzywki lub na obcinanie włosów na krótko. 92-procentowy wzrost zanotowało także ogólne pytanie Jak szybko rosną włosy.

Hybrydowe czy żelowe Polki w czasie epidemii spotkały się z problemem samodzielnego usunięcia lakieru hybrydowego lub żelowego z paznokci.

Analiza trendów Google wskazuje, że odsetek internautek, które pytały jak ściągnąć żel z paznokci wzrósł o 95% m/m. W kwestii wykonywania domowego manicure paznokci zwyciężyły jednak hybrydy, a pytania jak zrobić hybrydę lub jak zrobić hybrydy odnotowały przyrost o 74% i 52%. Google okazało się też źródłem informacji o tym, jak przedłużyć paznokcie domowymi sposobami lub jak piłować paznokcie. W kwestii konkretnego wyglądu paznokci Polki czerpały z wyszukiwarki informacji o stylizacji ombre (wzrost o 39%). Manicure w stylu baby boomer zanotował zaś nieznaczny spadek o 4%.

Oto najpopularniejsze wyszukiwania w Google w poszczególnych kategoriach związanych z urodą:

Higiena i ochrona

1. Jak zrobić żel antybakteryjny

2. Jak zrobić maseczkę na twarz

3. Jak zrobić mydło antybakteryjne

4. Z czego uszyte są maseczki

5. Jak zrobić żel do dezynfekcji rąk

6. Z czego zrobić maseczkę na twarz

7. Jak zrobić mydło w płynie

8. Jak uszyć maseczkę ochronną youtube

9. Jaka maseczka przeciwwirusowa

10. Gdzie kupić maseczki z filtrem

Oczy

1. Jak założyć rzęsy magnetyczne

2. Ile odrastają brwi

3. Jak wyregulować brwi

4. Jak zdjąć rzęsy

5. Jak regulować brwi

6. Jak zrobić brwi

7. Jak zrobić kreskę na oku

8. Jak malować brwi pomadą

9. Jak zrobić kreski

10. Jak zapuścić brwi

Włosy

1. Jak obciąć włosy męskie

2. Jak obciąć włosy maszynką

3. Jaka maszynka do włosów

4. Jak farbować włosy

5. Jak obciąć włosy

6. Jak obciąć grzywkę

7. Jak samemu obciąć włosy

8. Jak samemu obciąć włosy na krótko

9. Jak szybko rosną włosy

10. Jak rozjaśnić włosy

Paznokcie