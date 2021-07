Marcin Dorociński ambasadorem marki Kinley

Marcin Dorociński, Kinley, fot. Coca-Cola Poland Services

Marcin Dorociński rozpoczął współpracę z marką Kinley. W ramach najnowszej kampanii reklamowej, realizowanej pod hasłem „Smak, do którego dorastasz”, ambasador celebruje momenty, w których może się zrelaksować. W końcu ciągłą gonitwę by sprostać oczekiwaniom jakie niesie życie aktora, warto zastąpić dystansem. Do tego jednak, jak sugerują autorzy kampanii, trzeba dorosnąć.

Kinley to napój dla tych, którzy potrafią docenić niezbyt słodki, wyraźny smak z delikatną goryczką. Schłodzony, z dodatkiem cytryny lub jako składnik koktajli jest orzeźwiającą i stylową propozycją dla wymagających smakoszy. Chcąc zachęcić konsumentów do tego, aby sięgnęli po tonik, który od lat kojarzony jest z elegancją oraz wyrafinowanym smakiem, marka przygotowała nową kampanię reklamową z udziałem Marcina Dorocińskiego. Polski aktor, znany z takich produkcji filmowych i serialowych jak „Pitbull”, „Róża” oraz „Gambit królowej”, przez najbliższy czas będzie wspierał markę w działaniach promocyjnych jako jej ambasador, między innymi występując w spotach reklamowych realizowanych pod hasłem „Smak, do którego dorastasz”.

- Cieszymy się, że do grona naszych ambasadorów dołączył jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich aktorów. Jego wizerunek, ale też podejście do życia, doskonale pasuje nie tylko do naszej marki, ale i do realizowanej obecnie kampanii digitalowej – mówi Izabela Gorczyca-Tronina, Frontline Activation Brand Manager dla marki Kinley w Coca-Cola Poland Services. - Podobnie jak my, Marcin cieszy się smakiem dystansu i pokazuje, że do pewnych rzeczy każdy z nas musi po prostu dorosnąć. Niezależnie od tego kim jesteśmy i czym na co dzień się zajmujemy, z wiekiem zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami warto zrobić dwa kroki w tył, aby popatrzeć z dystansu na daną sytuację i cieszyć się chwilą, nie myśląc o tym, co pomyślą inni – dodaje Alicja Gołębiewska, Influencer and Partnerships Manager w Coca-Cola Poland Services.

W ramach kampanii przygotowano 4 etiudy video z różnymi wariantami smaków Kinleya. W każdej z nich Marcin Dorociński celebruje momenty, w których może się zrelaksować, nie przejmując się oczekiwaniami, jakie niesie życie aktora. Nie zaniedbując swoich ról, może najzwyczajniej w świecie cieszyć się wspomnianym smakiem dystansu. W serii krótkich spotów, polska gwiazda filmowa przekonuje konsumentów, że między innymi od gromkich oklasków lepsze jest tylko uznanie bliskich przyjaciół, a od zwycięstwa – świadomość, że nie zawsze trzeba wygrywać.

W ramach digitalowej kampanii reklamowej „Smak, do którego dorastasz” oprócz etiud video, zaplanowano również aktywność na YouTube, w mediach społecznościowych oraz reklamę displayową. Dodatkowo, Kinley we wszystkich wariantach otrzyma wsparcie sprzedażowe w sklepach na terenie całej Polski.

Autorką koncepcji kreatywnej kampanii i scenariuszy spotów jest Magdalena Piasecka, Senior Copywriter z Agencji LiquidThread. Za produkcję spotów oraz przygotowanie i wyprodukowanie sesji zdjęciowej odpowiada studio produkcyjne Prodigious. Reżyserię serii etiud powierzono Kubie Michalczukowi, autorem zdjęć jest zaś Michał Englert, a sesji zdjęciowej – Szymon Szcześniak. Działania w kanale digital i w mediach społecznościowych prowadzi agencja LiquidThread. Media planuje i kupuje dom mediowy Mediacom. Za komunikację PR odpowiedzialna jest agencja 24/7Communication.