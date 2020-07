Marcin Dorociński w nowej kampanii Santander Bank Polska

Rusza kampania reklamowa Santander Bank Polska z Marcinem Dorocińskim. Aktor wciela się we wszystkie role bohaterów skrajnie różniących się wiekiem, charakterem czy zawodem i udowadnia, że „Konto Jakie Chcę” dopasowuje się do każdego.

Spot osadzony jest w realiach pandemicznej rzeczywistości, ukazując związane z tym wyzwania. Marcin Dorociński nie tylko wciela się we wszystkie role w spocie, ale też rapuje o naszych tęsknotach za normalnością, prezentując możliwości, jakie dają mobilne płatności – BLIK i przelew natychmiastowy w codzienności zdominowanej przez koronawirusa.

- Pandemia głęboko wpłynęła na życie nas wszystkich. Wspieramy naszych klientów, nie tylko poprzez umożliwianie dostępu do bezpiecznych i wygodnych rozwiązań, jak zdalne bankowanie, płatności bezgotówkowe czy realne ulgi w spłacie zobowiązań, ale też włączając się w walkę z pandemią koronawirusa, tak byśmy jak najszybciej mogli wrócić do normalności. Dlatego razem z naszymi klientami do tej pory przekazaliśmy szpitalom ponad 5 mln złotych na zakup niezbędnego sprzętu – komentuje Artur Sikora, CMO w Santander Bank Polska.