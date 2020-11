Marki wobec Straju Kobiet. Ani milczenie, ani zabieranie głosu nie jest już bezpieczną opcją

czerwona błyskawica | fot. Zuza Gałczyńska | Unsplash

Strajk Kobiet, który absolutnie zdominował media w zeszłym tygodniu, wywołał wiele kontrowersji także w świecie marketingu. O ile celebryci i influencerzy nie wahali się jednoznacznie wypowiadać na jego temat, o tyle z markami było już różnie. Część z nich nie kryła swojego stanowiska, choćby umieszczając czerwoną błyskawicę w firmowym logo, ale sporo było takich, które wolało bezpiecznie wstrzymać od zabierania głosu.

Z raporcie przygotowanym przez agencję Intryga.io i platformę Unamo.com wynika, że najwięcej wypowiedzi na temat Strajku Kobiet pojawiło się na Facebooku, który w znaczący sposób zdystansował inne kanały komunikacji (m.in. Twitter, Instagram).

Zainteresowanie tematem Strajku Kobiet utrzymywało zaczęło rosnąć od razu w dniu, w którym TK wydał orzeczenie

Niespełna 75% wpisów miało sentyment pozytywny. Kobiety były bardziej aktywne w mediach społecznościowych i częściej wypowiadały się na temat Strajku, a wpisy polityków i partii zdecydowanie ustępowały pod względem wygenerowanych zasięgów publikacjom influencerów i celebrytów.

Większość wypowiedzi nacechowanych była pozytywne. Odsetek negatywnych utrzymywał się na względnie tym samym poziomie.

- Znaczący wzrost liczby wypowiedzi na temat Strajku Kobiet w najbardziej gorącym momencie demonstracji ulicznych dowodzi, że także w Polsce platformy Social Media na dobre przestały być narzędziem służącym jedynie do poznawania nowych osób i utrzymywaniem kontaktów ze znajomymi. Serwisy społecznościowe są dziś realnym narzędziem wywierania wpływu: na polityków i otaczającą nas rzeczywistość powiedział Aleksander Foks, Partner w agencji Intryga.io.

Wiele marek - z różnych branż i o różnej skali działania - postanowiło podążyć ich śladem. W akcję włączyły się software house Netguru, marka kosmetyczna Resibo, odzieżowa Medicine, gastronomiczna Green Cafe Nero, i wiele, wiele innych, z których część dotychczas nie wyrażała głośno swoich poglądów.

Wiele jednak, mimo wszystko, zdecydowało się milczeć, co wśród ekspertów nie budzi jednak większego zdziwienia. Temat orzeczenia TK w sprawie aborcji mógł zostać potraktowany w kategoriach politycznych, a polityki marki z zasady unikają. Takie podejście, niegdyś gwarantujące spokój, dzisiaj rodzi jednak wyzwania: po pierwsze protest był silną, oddolną reakcją społeczną na działania polityczne i wiązał się nie tyle z poparciem konkretnych politycznych tez, ile z ochroną fundamentalnych praw, a po drugie - lista tematów społecznie "bezpiecznych", czyli takich, które nie budzą kontrowersji i nie dzielą, jest już bardzo, bardzo krótka, skoro nawet ekologia to grząski grunt.

Tymczasem, klienci, zwłaszcza ci z pokolenia Millenialsów i przedstawiciele Generacji Z zaangażowania od marek oczekują. O ile więc milczenie przestaje powoli być opcją, o tyle zabieranie głosu zawsze wiąże się z ryzykiem, o czym przekonał się np. mBank. Bank ten poparł strajk i spotkał się ze zdecydowaną reakcją nie tylko jego przeciwników, ale też osób, które wciąż oczekują neutralności.

Albert Stęclik

założyciel

Dziadek do orzechów

W Dziadku do orzechów od prawie dwóch lat pracujemy dla Centrum Praw Kobiet. Z dumą patrzę na wiele małych marek, np. marek kosmetykowych czy modowych, które przekazują część swoich przychodów na rzecz fundacji. To jest prawdziwy CSR i prawidłowe rozumienie tej idei. Z drugiej strony widzimy wielkie marki (bez wytykania palcami ;), które opowiadają się za sprawą, jednak nic dalej z tego nie wynika. Bo marki traktują ten temat dla własnych korzyści, do promocji i zarobienia więcej. Uważam, że jest to złe podejście do CSR.

Chciałbym żeby działania CSR były raczej rozumiane jako poświęcanie swoich zarobków dla danej sprawy, a nie wykorzystywanie tematu, po to by zarobić więcej. Myślenie o CSR powinniśmy zaczynać od zastanowienia się co możemy zrobić dla sprawy, jak możemy się dla niej poświęcić, a nie o tym jak możemy na niej zarobić.

Dlatego pierwszym założeniam przed podjęciem tematu byłoby dla mnie zastanowienie się, jak możemy pomóc. Następnie przed podjęciem działań, swoim klientom proponowałbym najpierw zastanowienie się co ich grupa docelowa sądzi na temat strajku. Wszyscy dobrze wiemy, że konflikt ma dwie strony.