Mastercard przekaże małym i średnim firmom 200 tys. dolarów na cyfryzację

Mastercard ogłosił przekazanie grantu w wysokości 200 tys. USD, czyli około 750 tys. zł, na cyfryzację małych i średnich firm w Polsce. Dzięki tym środkom zorganizowany zostanie program akceleracyjny, a także ogólnopolska kampania edukacyjna dla przedsiębiorców, obejmująca webinaria, wydarzenia stacjonarne i edukację w mediach. Za realizację tych działań odpowiedzialna będzie Fundacja Impact. Jest to pierwszy projekt tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, realizowany dzięki globalnemu programowi Mastercard Centre for Inclusive Growth.

Dzięki współpracy z Fundacją Impact Mastercard wesprze przedsiębiorców, którzy szukają sposobów na zaistnienie w e-commerce wobec nagłego osłabienia się tradycyjnego handlu w czasie pandemii. Projekt, pod nazwą „E-business vs. lockdown”, zakłada m.in. stworzenie dedykowanych materiałów edukacyjnych, a także organizację eventów stacjonarnych i online. Materiały edukacyjne będą dostępne na specjalnie zaprojektowanej, ogólnodostępnej platformie internetowej oraz promowane przy wsparciu partnerów. Przedsiębiorcy będą też mogli wziąć udział w programie akceleracyjnym, dzięki czemu uzyskają bezpośredni dostęp do konsultantów i ekspertów w zakresie cyfrowej transformacji.

Mastercard Center for Inclusive Growth

Projekt zostanie zrealizowany z funduszy Mastercard Center for Inclusive Growth, instytucji wspierającej zrównoważony wzrost gospodarczy i walczącej z wykluczeniem społecznym na całym świecie. Centrum wykorzystuje zasoby i kompetencje Mastercard, w tym analizę danych, fachową wiedzę i technologie, zarządzając jednocześnie funduszami na niezależne badania naukowe, skalowanie globalnych programów filantropijnych, a także aktywizację liderów, innowatorów i działaczy społecznych.

- Zdajemy sobie sprawę, że małe firmy są kołem zamachowym każdej gospodarki, a ich sukcesy wpływają na kondycję i jakość życia szerszej społeczności. Cyfrowa transformacja w warunkach pandemii koronawirusa to dla wielu małych firm szansa, którą warto wykorzystać, ale też potężne wyzwanie. Przedsiębiorcy potrzebują fachowej wiedzy, a także szybkich rozwiązań, które pozwolą im poruszać się w „nowej normalności”. Dzięki współpracy z Fundacją Impact w Polsce wesprzemy 100 000 małych firm w ich drodze do cyfryzacji, aby nie tylko przetrwały pandemię, ale wyszły z niej silniejsze – mówi Payal Dalal, wiceprezes Mastercard Center for Inclusive Growth na rynkach zagranicznych.

Ważny moment dla e-commerce

Według analiz, w kwietniu 2020 roku, a więc w szczytowym momencie pandemii w Polsce, sprzedaż w sklepach stacjonarnych spadła aż o 23 proc. (GUS, dane rok do roku). Podczas gdy Covid-19 masowo zamykał sklepy stacjonarne, wzrost notowały sklepy online. Szybko jednak okazało się, że dziesiątki tysięcy właścicieli małych sklepów i punktów usługowych – niemających wcześniejszych doświadczeń w ecommerce – zostało odciętych od przychodów nawet na kilkanaście tygodni. Ta sytuacja pokazała, jak ważne jest włączenie sektora MŚP w cyfryzację gospodarki. Tymczasem szacunki rynkowe mówią o ok. 6-7 proc. udziale e-commerce w całości handlu w Polsce na koniec br. To wyraźnie więcej niż kilka lat temu, ale wciąż dużo poniżej poziomów w krajach takich jak Niemcy, Francja, USA czy Wielka Brytania, gdzie e-commerce odpowiada już za 15-25 proc. handlu. Program „E-business vs. lockdown” ma na celu pomóc polskiemu e-biznesowi dogonić bardziej rozwinięte rynki.

- Digitalizacja tysięcy małych i średnich firm jest szczepionką na koronawirusa dla całej gospodarki. Z tej idei zrodził się nasz pomysł na program wsparcia i edukacji na drodze do cyfrowej transformacji dla biznesu. To nasza odpowiedź na wyzwania związane z Covid-19. Chcemy wyjść naprzeciw polskim firmom, które mają odpowiednie warunki, żeby szybko absorbować innowacje – zaznacza Urszula Hasiec, prezes Fundacji Impact.

