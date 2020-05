Mattel przypomina dorosłym o zabawie. Producent zabawek przedstawia spot nakręcony w warunkach domowych

Mattel, producent zabawek i gier, startuje z kampanią, w której przypomina dorosłym, że zabawa nigdy się nie kończy. Spot promujący tę inicjatywę został w całości wyprodukowany w domowych warunkach. Wystąpili w nim pracownicy firmy Mattel, influencerzy, a także zawodniczka sztuk walki - Joanna Jędrzejczyk.

Firma Mattel, światowy producent zabawek i gier, takich jak UNO, Scrabble czy Spadające Małpki, dzieli się swoim doświadczeniem na temat dobrej zabawy, w najnowszej kampanii Mattel Gry, której hasło przewodnie brzmi „Zabawa nigdy się nie kończy”. Na potrzeby kampanii powstał spot w całości wyprodukowany w warunkach domowych, w którym wystąpili pracownicy Mattel, influencerzy związani z markami z portfolio Mattel Gry oraz zawodniczka sztuk walki i znana wielbicielka Scrabble Joanna Jędrzejczyk. Każdy z uczestników, samodzielnie i przy użyciu telefonu komórkowego, nagrał to, jak bawi się w domu z dziećmi, partnerem czy rodzeństwem, udowadniając jednocześnie, że zabawa nie jest wyłącznie domeną dzieci, a wspólnie spędzony czas może być najlepszą formą rozrywki, niezależnie od otaczających nas warunków.

- To, co stworzyliśmy, w zasadzie bez większych przygotowań, złożonego scenariusza i profesjonalnego sprzętu, za to z pełnym zaangażowaniem, pokazuje, jak ważne jest poczucie przynależności i wsparcie osób z najbliższego otoczenia. Przekaz jest bardzo prosty: zabawa łączy ludzi! A my w Mattelu pracujemy właśnie po to, aby tę zabawę ludziom dać w każdych okolicznościach i łączyć ich dzięki naszym produktom. Spot powstał w naszych domach, z udziałem naszych pracowników i współpracowników dlatego, że takie mamy teraz warunki. Nie mogliśmy skorzystać z profesjonalnego studia i aktorów, ale dzięki temu udało nam się pokazać prawdziwe emocje faktycznych użytkowników naszych gier - mówi Agata Maj-Olszewska, brand manager Mattel Gry.