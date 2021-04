Max Factor zdradza sekrety dobrego makijażu. Nowa kampania rusza nie tylko na polskim rynku

Grupa Coty, która w swoim portfolio ma takie marki jak: Rimmel, Bourjois, Miss Sporty czy Max Factor, bazując na materiałach globalnych, przygotowała kampanię oraz aktywację dla polskich konsumentek, w której przedstawiono idee sekretów makijażowych. Sercem kampanii jest Instagram – grid instagramowy wykorzystano jako landing page, spinający pozostałe elementy kampanii prowadzonej głównie w social mediach. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada agencja Chromatique.

Celem kampanii jest poszerzenie koszyka zakupowego Polek oraz budowanie społeczności Max Factor. Aby osiągnąć pierwszy cel, zaproponowane zostały tria kosmetyków wraz z prostą „instrukcją obsługi”. Konsumentki dostają gotowe rozwiązania w formie „sekretów”, które Max Factor odkrywa przed nimi z pomocą profesjonalnej makijażystki Eryki Sokólskiej. Każdy z sekretów, dotyczących np. wyrazistego spojrzenia, nieskazitelnej cery czy trwałego makijażu, składa się z 3 prostych kroków, dzięki którym konsumentki mogą powrócić do makijażowej rutyny sprzed pandemii.

- Pandemia zrewidowała podejście naszych konsumentek do makijażu. Odzwyczaiły się one od codziennej rutyny. Zapomniały o swoich mocnych stronach i o tym, jak je podkreślać. Nasza aktywacja skierowana jest do nich - mówi Ewa Lach-Moore, dyrektor strategii Chromatique.