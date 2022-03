Maxi Zoo z nową kampanią w Polsce. Marka promuje wiedzę swoich doradców

Uber Pets, pies, samochód, fot. Uber

Maxi Zoo Polska rozpoczęło swoją pierwszą kampanię 360° pod hasłem „Jeśli chodzi o Twojego pupila: Nie pytaj innych. Zapytaj Maxi Zoo!”. Jej zadaniem jest podkreślenie unikalnych cech firmy, a szczególnie wiedzy i wysokich kompetencji doradców klienta, którzy pracują w sklepach Maxi Zoo w całej Polsce.

W ostatnich latach, a zwłaszcza od wybuchu pandemii, zwierzęta domowe stały się ważniejsze w życiu ludzi. Wiele osób (według badania PAYBACK obecnie to około 14% wszystkich opiekunów) zabrało psy i koty ze schronisk dla zwierząt do nowego i bezpiecznego domu lub na nowo odkryło miłość do zwierząt. W ten sposób Maxi Zoo zyskało wielu nowych klientów, którzy zwracają się z pytaniami dotyczącymi zwierząt do doradców klientów w sklepach. Dlatego właśnie hasłem pierwszej kampanii 360° prowadzonej przez firmę jest „Jeśli chodzi o Twojego pupila: Nie pytaj innych. Zapytaj Maxi Zoo!”.

Humorystyczne spoty

Kampania kładzie nacisk na budowanie zaufania opiekunów zwierząt do kompetentnych i rzetelnych doradców klientów, podkreśla ich wiedzę i doświadczenie w pracy ze zwierzętami i zawiera między innymi dwa humorystyczne spoty. Pokazują codzienne sytuacje, w których opiekunowie psów i kotów zwracają się do przypadkowych osób/komunikatorów ze spontanicznym pytaniem o swojego zwierzaka i początkowo patrzą na zakłopotane twarze lub słyszą, że pytania są niezrozumiałe. Zabawne klipy kończą się wezwaniem do działania: „Jeśli chodzi o Twojego pupila: Nie pytaj innych. Zapytaj Maxi Zoo! Dzielimy się wiedzą z miłości do zwierząt w sklepach i na Maxizoo.pl

- Nasza kampania 360° zapewni nam dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Jest to jednocześnie pierwsza kampania na polskim rynku, która porusza tematykę eksperckości i wiedzy doradców klienta w sklepach dla zwierząt. Chcemy w niej przekazać opiekunom zwierząt, by przyszli do naszych sklepów i zostali z nami na dłużej, nie tylko ze względu na asortyment, ale też na wartości, które nas łączą – szacunek dla zwierząt, troskę, chęć niesienia pomocy, a przede wszystkim ze względu na wiedzę naszych doradców klienta. Warto podkreślić, że nowa kampania: "Jeśli chodzi o Twojego pupila: Nie pytaj innych. Zapytaj Maxi Zoo!", to pierwsze tak kompleksowe działania reklamowe Maxi Zoo Polska, które pojawią się na wielu nośnikach – w telewizji tradycyjnej i VOD, radiu, OOH (duże bannery), digitalu, SoMe i materiałach POS w sklepach – powiedziała Anna Engel, marketing menadżer Maxi Zoo Polska.

Na każde pytanie jest odpowiedź – to credo pracowników Maxi Zoo. Są ekspertami w dziedzinie żywienia zwierząt, opieki, zabawy i bezpieczeństwa, a także mogą pomóc w przypadku indywidualnych pytań. Ponadto Maxi Zoo oferuje szeroką gamę znanych marek i łącznie 16 silnych ekskluzywnych marek, takich jak SELECT GOLD, REAL NATURE czy Dog's Creek dostępnych tylko w Maxi Zoo. Obejmują one nie tylko wszystkie kategorie cenowe w sektorze żywności i akcesoriów, ale są również stale optymalizowane i unowocześniane zgodnie z najnowszymi standardami i zaleceniami weterynaryjnymi.

Najnowsza kampania koncertuje się na emocjach, przede wszystkim na zaufaniu i bliskości. Maxi Zoo jest marką, która kojarzy się klientom z troską i kompleksową opieką nad zwierzętami, a także działaniami charytatywnymi na rzecz organizacji prozwierzęcych. Teraz dodatkowo wzmacnia przekaz dotyczący szerokiej wiedzy i umiejętności doradców klienta. Dodatkowo Maxi Zoo stale poszerza swoją ofertę w sklepach stacjonarnych i w online.

