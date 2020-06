mBank wspiera przedsiębiorców w rozwoju e-commerce

smartfon, seo, ppc, fot. free-photos, pixabay

Bezpłatny dostęp do ekspertów i bazy materiałów edukacyjnych - to tylko niektóre elementy nowej kampanii społecznej mBanku, skierowanej do firm o obrotach do 50 mln zł. Materiały dostępne są w specjalnej zakładce umieszczonej na stronie banku, a partnerem merytorycznym kampanii jest Izba Gospodarki Elektronicznej.

mBank ogłosił start kampanii społecznej Cyfrowe rewolucje, w ramach której wspiera mikro-, małe i średnie firmy w rozwinięciu działalności w e-commerce. Centralnym miejscem kampanii jest edukacyjna strona internetowa Cyfrowerewolucje. Znajdują się na niej dostępne bez ograniczeń materiały poradnikowe: artykuły eksperckie, webinaria i raporty branżowe.

Działania edukacyjne mają pomóc przedsiębiorcom z sukcesem sprzedawać online. Baza materiałów dostępnych na stronie obejmuje nie tylko artykuły eksperckie czy raporty branżowe, ale też sylwetki „bohaterów e-transformacji”, którzy skutecznie rozwinęli działalność w e-commerce i dzielą się swoim doświadczeniem.

Oprócz materiałów mBank przygotował również spotkania edukacyjne online, w postaci webinariów i nowego na rynku formatu - „szybkich randek” z ekspertami. Te ostatnie wystartują w sierpniu, a pierwszy webinar już w lipcu. Szczegółowe informacje o planowanych wydarzeniach publikowane będą na stronie kampanii. Warto na nią zaglądać również dlatego, że pozostałe elementy sekcji edukacyjnej także będą systematycznie uzupełniane o kolejne wpisy.

Na stronie można też złożyć zgłoszenie do konkursu, w którym do wygrania są dwa pakiety specjalistycznych usług o wartości 100 tys. zł każdy oraz 10 nagród o wartości 10 tys. każda. Partnerem merytorycznym kampanii jest Izba Gospodarki Elektronicznej, a partnerem konkursu - Mastercard. Konkurs Cyfrowe rewolucje ma dwie kategorie: dla firm o obrotach do 10 mln zł i od 10 do 50 mln zł.

- Sukces w biznesie opiera się na dwóch filarach: finansach i wiedzy. Na co dzień oferujemy firmom dostęp do kapitału, teraz dodajemy również wiedzę niezbędną, aby rozwinąć skrzydła w sieci. Nasz model biznesowy od początku oparty jest na rozwiązaniach cyfrowych. Teraz stworzyliśmy platformę, na której będzie dostępna wiedza ekspertów z różnych dziedzin związanych z działalnością e-commerce. Dziś małe firmy szczególnie potrzebują takiego wsparcia. Wierzymy jednak, że e-commerce to przyszłość niezależnie od pandemii. Dlatego zachęcamy przedsiębiorców: odważcie się zrobić ten krok, a przekonacie się, że biznes w wirtualnym świecie może przynosić realne pieniądze - Iwona Ryniewicz, dyrektor departamentu komunikacji i strategii marketingowej w mBanku.

Covid szansą w e-commerce

Pandemia Covid-19 postawiła przed przedsiębiorcami trudne wyzwania, ale paradoksalnie może okazać się też szansą. Nikt nie ma wątpliwości, że coraz większa cyfryzacja życia to nasza przyszłość. Covid tylko przyspieszył ten proces.

Według najnowszego raportu e-Izby „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2020”, w ciągu ostatnich 12 miesięcy odsetek internautów deklarujących korzystanie z e-commerce wzrósł z 57 proc. do 72 proc. Z kolei badanie Mastercard potwierdza, że klienci korzystają w e-commerce z coraz szerszej oferty i kupują w sieci nie tylko produkty, ale też różnego rodzaju cyfrowe usługi. 46 proc. ankietowanych deklaruje, że obecnie wydaje na nie więcej niż przed pandemią.

Wzrost bazy klientów i popytu zachęca wiele małych firm do silniejszej obecności w sieci. Jak wynika z „Badania Przedsiębiorców w dobie COVID-19” na zlecenie mBanku - 48 proc. z firm, które już działają w e-commerce, planuje w ciągu najbliższego kwartału rozwinąć ten obszar swojego biznesu. A spośród tych, którzy nie wykluczają w przyszłości otwarcia się na e-commerce, aż 56 proc. firm zamierza postawić pierwsze kroki w tym obszarze w ciągu najbliższych trzech miesięcy, aby dobrze wykorzystać obecne możliwości. Jednocześnie badani sygnalizują, że założenie e-sklepu wiąże się z koniecznością pokonania barier, takich jak: inna specyfika działalności niż offline, utrudniony kontakt z kupującymi, trudność w pozyskaniu klientów, brak dostępu do odpowiednich narzędzi technologicznych oraz do specjalistycznej wiedzy, jak z nich korzystać. Najnowsza kampania społeczna mBanku została zaprojektowana tak, żeby odpowiadać na te właśnie wyzwania.

W kampanię Cyfrowe rewolucje zaangażowały się także : 1koszyk, CashDirector, kancelaria Gessel, Ideo Force, InPost, Lex Secure, mElements, RedCart, Trust Mate, Samito oraz Sky-shop.pl.

