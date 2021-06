Mechanizmy zakupowe w branży modowej. Jak zmieniła je pandemia? [infografika]

zakupy, torby, paczki, fot. kaboompics, pixabay

Wybuch pandemii przeniósł zakupy modowe do świata online. Zmuszeni do odnalezienia się w nowej sytuacji byli nie tylko konsumenci, ale i sklepy internetowe. Jak czytamy w raporcie “Mechanizmy zakupowe bliskie konsumentom”, niejako pandemii zawdzięczamy skok technologiczny jaki zafundowały nam sklepy internetowe z branży fashion.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy boom technologiczny dotyczący mechanizmów dokonywania zakupów w sieci. Rynek jest wysoce konkurencyjny, dlatego aby się na nim utrzymać, właściciele sklepów online muszą iść z duchem czasu, nadążać za oczekiwaniami klientów, a nawet wyprzedzać ich wymagania oferując nowe, udoskonalone rozwiązania. Badania wyraźnie pokazują, że w ostatnim czasie zdjęcia 360 stopni to praktycznie must have wśród internautów.

Badani lubią mieć pełny obraz kupowanych produktów i móc obejrzeć je z każdej strony. Równie mocno oczekiwane przez konsumentów staje się wyszukiwanie obrazem oraz przedstawienie produktów za pomocą wideo. Inspiracje spotykamy wszędzie - w sieci, na ulicy, w tradycyjnych mediach - wystarczy zdjęcie i w wielu sklepach można znaleźć produkt najbardziej zbliżony do tego, który jest naszym wymarzonym, dzięki wyszukiwaniu za pomocą obrazu. Coraz większą popularnością cieszy się też prezentacja produktów za pomocą wideo.