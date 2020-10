Mediapanel – nowe badanie internetu, radia i telewizji. Czy załagodzi spory na rynku? Jak będzie działać?

Telewizja, Fot.: Pixabay

To ma być przełom w wieloletnim impasie, jaki mieliśmy na rynku. Od lat branża marketingowa i wydawcy kłócili się o to, jak mierzyć popularność poszczególnych mediów. Spory były najgorętsze w przypadku badania telewizji. Dochodziło nawet do tego, że we "Wiadomościach" zarząd TVP prezentował inne dane dot. oglądalności, niż audytor, który robił to od lat. W przypadku internetu też mieliśmy do czynienia z wątpliwościami, szczególnie jeśli chodzi o pomiar wideo. Czy Mediapanel ma szansę ustabilizować sytuację?

Przez lata standardem badania polskiego internetu był tzw. Megapanel opracowany i przygotowywany przez Gemiusa na zlecenie organizacji Polskie Badania Internetu. Telewizję audytował Nielsen. Badania radia znaliśmy pod marką Radio Track.

Można jednak śmiało powiedzieć, że wszystkim można było coś zarzucić - nie były doskonałe. Lata trwało wypracowanie badawczego kompromisu. W przypadku internetu i telewizji przymiarek było sporo, ale żadna z nich nie zakończyła się sukcesem, czyli wprowadzeniem na rynek badania satysfakcjonującego wszystkie zainteresowane strony. A - trzeba to podkreślić - sprawa jest o tyle istotna, o ile wielkie są budżety reklamowe lokowane na podstawie właśnie tych audytów. Czy w końcu się udało? Czy Mediapanel - mówiąc kolokwialnie - się sprawdzi? Czas pokaże.

Mediapanel - co to jest za badanie?

Gemius, Polskie Badania Internetu oraz Komitet Badań Radiowych uruchomiły nowe badanie obejmujące pasywny pomiar konsumpcji internetu, telewizji oraz radia – Mediapanel. Pomiar stanowi połączenie dotychczasowego standardu badania internetu Gemius/PBI, standardu pomiaru audytorium stacji radiowych Radio Track oraz danych z jednoźródłowego cross-mediowego badania Gemius. Pierwsze wyniki udostępniono 2 października i obecnie publikowane są codziennie w interfejsie online, który umożliwia analizę danych dla dowolnych okresów.

Mediapanel jest pierwszym badaniem w Polsce, które prezentuje wspólny potencjał kluczowych mediów – internetu, radia i telewizji – a także poziom ich konsumpcji w domu i poza miejscem zamieszkania. Wystandaryzowane wskaźniki, wspólne dla wszystkich typów mediów, pozwalają dokonywać kompleksowych analiz cross-mediowych. Badanie internetu, będące integralną część badania Mediapanel, jest realizowane według nowej ulepszonej metodologii.

Aktualny standard radiowy – Radio Track – realizowany na zlecenie KBR przez Kantar Polska, w badaniu jednoźródłowym pełni rolę badania założycielskiego.

Natomiast cross-mediowe badanie Gemius, wykorzystujące pasywny pomiar telewizji oraz radia, realizowany za pośrednictwem mierników osobistych (smartfony z innowacyjnym oprogramowaniem pomiarowym), dostarcza informacji na temat konsumpcji radia i telewizji zarówno w domu, jak i poza nim.

Mediapanel prezentuje dane cross-mediowe w podziale na 7 typów mediów:

PC home,

PC work,

Phones,

Tablets,

TV in home,

TV out of home,

Radio.

Treści objęte badaniem są dodatkowo klasyfikowane jako redakcyjne (editorial) lub komercyjne (commercial).

Docelowo w wynikach Mediapanel uwzględniony zostanie również pomiar oglądalności materiałów streamingowych audio i wideo w internecie.

Kto wykonuje badanie Mediapanel

Gemius Gemius to polska firma badawczo-technologiczna, która od ponad 20 lat z sukcesem rozwija i wdraża w Polsce oraz za granicą autorskie technologie badania mediów cyfrowych. Mierzy m.in. oglądalność stron www i aplikacji internetowych, słuchalność treści audio w radiu i internecie, oglądalność treści wideo zarówno w telewizji jak i w playerach internetowych, a także oglądalność i słuchalność reklam towarzyszących konsumpcji tych wszystkich rodzajów treści.

Komitet Badań Radiowych (KBR) tworzą nadawcy radiowi: Grupa Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF oraz Grupa ZPR Media, które wspólnie wypracowały model badania słuchalności radia czytelnie i kompleksowo ilustrujący rynek radia w Polsce.

Badanie Radio Track, realizowane na zlecenie KBR przez Kantar Polska jest aktualnie jednym z największych badań przeprowadzanym w kraju. Pomimo, iż tworzą go konkurencyjne podmioty, KBR od ponad 20. lat finansuje badania dla całego rynku radiowego, integruje branżę radiową, dba o odpowiednią jakość narzędzi badawczych, pilnuje poprawności realizacji badania oraz śledzi światowe trendy sprawdzając możliwości ich adaptacji na rodzimym rynku.