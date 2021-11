Meta kończy z rozpoznawaniem twarzy. Przynajmniej na razie

Facebook | Kon Karampelas | Unsplash

Gigant, do niedawana znany jako Facebook Inc, a teraz przemianowany na Meta Platforms Inc ogłosił we wtorek, że planuje zamknąć system rozpoznawania twarzy, technologię, którą wprowadził w 2010 roku na swoim głównym portalu.

Jak działał system rozpoznawania twarzy?

Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy identyfikowało osoby na zdjęciach przesłanych na Facebooka i sugerowało użytkownikom oznaczenie ich na zdjęciach. W ten sposób były ona powiązane z profilem oznaczonej osoby. Według informacji zamieszczonych na blogu przez Jerome'a ​​Pesenti, wiceprezesa ds. sztucznej inteligencji w Meta: Facebook dawał ludziom możliwość automatycznego powiadamiania, gdy pojawiają się na zdjęciach lub filmach opublikowanych przez innych, oraz dostarczał rekomendacji, kogo oznaczyć na zdjęciach. Funkcje te są również zasilane przez system rozpoznawania twarzy, który firma zamyka.

Pesenti napisał też, że ponad jedna trzecia dziennych aktywnych użytkowników Facebooka wybrała ustawienie rozpoznawania twarzy, a usuniecie funkcji spowoduje skasowanie ponad miliarda indywidualnych szablonów rozpoznawania. Oznacza to, że osoby te nie będą już automatycznie rozpoznawane na zdjęciach i filmach, ich nazwiska nie będą wymieniane podczas analizowania i podsumowywania mediów, nie będzie także automatycznych sugestii co do ich oznaczania na zdjęciach, ani automatycznego powiadamiania użytkowników, gdy pojawiają się na opublikowanych zdjęciach i filmach.

Dlaczego Facebook kończy z rozpoznawaniem twarzy?

Nietrudno zgadnąć. Przez lata Facebook miał do czynienia z wieloma procesami sądowymi i dochodzeniami federalnymi w sprawie jego działań, bo narzędzia do identyfikacji twarzy w rękach tego giganta, budzą oczywisty niepokój. Przedstawiciele firmy nie udają zresztą, że problemu nie ma.

Zmiany wymagała przemyślania, bo widzieliśmy wiele aspektów, w których rozpoznawanie twarzy mogło być docenione przez osoby korzystające z naszych platform. Niemniej jednak trzeba było spojrzeć na wszystko, uwzględniając rosnące obawy dotyczące korzystania z tej technologii jako całości. A jest ich wiele. Organy regulacyjne wciąż są w trakcie opracowywania jasnego zestawu zasad regulujących jej stosowanie. W obliczu tej ciągłej niepewności uważamy, że ograniczenie korzystania z rozpoznawania twarzy do wąskiego zestawu przypadków użycia jest właściwe.

Czy Facebook faktycznie zakończy praktyki indentyfikacyjne?

Oczywiście, że nie! Z raportu "The New York Times" wynika, że - chociaż Facebook faktycznie chce usunąć szablony rozpoznawania twarzy do grudnia tego roku, nie ma zamiaru wyeliminować DeepFace'a, zaawansowanego algorytmu, który zasila cały ten system. Ponadto, firma nie wyklucza włączenia technologii rozpoznawania twarzy do przyszłych produktów.

A to i tak nie wszystko, bo decyzja Facebooka nie powstrzyma firm trzecich - takich jak na przykład Clearview AI – które już zdążyły zbudować ogromne bazy danych obrazów poprzez zbieranie zdjęć z sieci społecznościowych, w tym Facebooka. To właśnie z tymi firmami współpracują amerykańskie organy ścigania i - by zakończyć te praktyki - potrzebne byłyby stanowe lub krajowe przepisy dotyczące prywatności, na co bynajmniej się nie zanosi.

O co więc tak naprawdę chodzi Facebookowi?

O PR, wyłącznie o PR. Reputacja Mety, bez względu na to, jak nazwie się firma, jest w strzępach, politycy coraz głośniej domagają się krwi, a użytkownicy mają dość. Wyłączając funkcję, z której korzysta od lat, Meta ma nadzieję choć trochę zwiększyć zaufanie do ochrony prywatności, a musi to zrobić biorąc pod uwagę jej ambitne plany zbudowania Metaversu.

Ta wizja, które wywołuje ciarki na plecach większości obserwatorów, potencjalnie jest jest bowiem o wiele większym zagrożeniem dla prywatności użytkowników, niż DeepFace kiedykolwiek był, ale to jest właśnie kierunek, w którym Meta podąża. Firma wprowadziła już na rynek parę inteligentnych okularów wyposażonych w aparat we współpracy i stopniowo wprowadza wirtualne światy 3D na swojej platformie zestawu słuchawkowego Meta VR.

By te działania zyskały społeczną akceptację albo przynajmniej nie wzbudziły gwałtownego sprzeciwy, pewny poziom zaufania ze strony użytkowników i organów regulacyjnych jest konieczny. Rezygnacja z automatycznego rozpoznawania twarzy przez Metę - jest więc okazaniem dobrej woli, ale zwłaszcza po prawnym zakwestionowaniu tego programu – jest też sposobem tanim i mało przekonującym.