Metamorfoza Instagrama nie wszystkim się podoba

Adam Mosseri, szef Instagrama, który jeszcze niedawno szumnie ogłaszał, że platforma przestaje koncentrować się na zdjęciach, zmuszony został do wyjaśnienia zmian, jakie zachodzą w aplikacji. Rosnący nacisk na wideo nie wszystkim się bowiem podoba, a jak nie podoba się pierwszej influencerskiej lidze, czyli Kim Kardashian i Kylie Jenner, sprawa jest poważna.

Nie jest tajemnicą, że w ciągu ostatniego roku Instagram miał jeden cel: nie dać się zjeść rosnącemu w siłę TokTokowi. Instagram tak bardzo jednak gonił za chińską platformą, że nie zawahał się odciąć od korzeni i ogłosić, że nie jest już tylko aplikacją do udostępniania zdjęć. I faktycznie, w ostatnim czasie wszystko na Instagramie stało się Rolką, a Rolki - mimo że na Tik Toku biją rekordy popularności - na Instagramie niekoniecznie są ulubionym formatem.

Mosseri - by oczyścić powietrze - musiał więc opublikować - a jakże - własną rolkę z wyjaśnieniami. Co usłyszeliśmy? Że Instagram "eksperymentuje z wieloma różnymi zmianami w aplikacji i nie jest głuchy na obawy, a kontrowersyjny kanał pełnoekranowy jest tylko testem dla niewielkiego odsetka użytkowników, ale... jest on właściwie idealny.

Chcę, żeby było jasne, jeszcze nie jest dobrze. I będziemy musieli umieścić go w dobrym miejscu, jeśli zamierzamy wysłać go do reszty społeczności na Instagramie – powiedział Mosseri.

Mosseri podkreślił, że Instagram nadal będzie wspierać zdjęcia, bo "to część jego dziedzictwa", ale - i tu oklaski za szczerość - z czasem nacisk na wideo na Instagramie będzie coraz większy. Według szefa Instagrama tego właśnie chcą użytkownicy, ale te twierdzenia są oczywiście mocno wątpliwe. Użytkownicy, owszem, publikują coraz więcej filmów, ale robią to, bo są do tego zachęcani działaniem algorytmu. Angażują ich filmy, bo filmy widzą najczęściej.

I nie wszystkim się to podoba, a wśród niezadowolonych są m.in. Kim Kardashian i Kylie Jenner, które n swoich Stories udostępniły petycję "Make Instagram Instagram again".

Jest tam więcej postulatów niż tylko przywrócenie większej liczby zdjęć. Tati Bruening, fotografka mody stojąca za petycją, zachęca włodarzy platformy do uważniejszego słuchania twórców.

To niewłaściwe, by zmieniać algorytm i zmuszać twórców, którzy na Instagramie zarabiają na życie i przyczynili się do rozwoju społeczności, do zmiany całego kierunku tworzenia treści, a więc i stylu życia.

Użytkownicy byli również sfrustrowani liczbą „rekomendacji” na swoich kanałach, czyli sugerowanymi treściami, które mogą nas zainteresować. Okazuje się bowiem, że interesują nas one umiarkowanie.

Jeśli widzisz w swoim kanale rzeczy, które są rekomendacjami, którymi nie jesteś zainteresowany, oznacza to, że musimy się poprawić” – powiedział Mosseri, co oznacza ni mniej ni więcej, że rekomendacje będą nadal pojawiać się w kanałach. Według Mosseriego, ​​jest to najlepszy sposób, aby pomóc twórcom dotrzeć do większej liczby osób.

Instagram zmieniający się w TikToka to ryzykowny plan

Plan Instagrama, by sklonować sukces TikToka, staje się coraz bardziej ryzykowny, mimo że wcześniej sprawdzał się wielokrotnie, by przypomnieć choćby Snapchata i Instagram Stories. W tym wypadku może jednak być ciężko. Siła TikToka nie jest bowiem wypadkową jego funkcjonalności, ale opiera się na algorytmie. Algorytm ten nie podbija treści podobnych do tych, które już polubiliśmy, tylko zapewnia nieustanny przypływ nowych, świeżych. I nie są to przeestetyzowane, wpędzające w depresję i zwyczajnie nieprawdziwe zdjęcia, ale zwykłe - mniej lub bardziej - śmieszne filmiki. Na TikToku liczy się bowiem luz i bezpretensjonalność, czyli dwie rzeczy, których na Instagramie zwyczajnie nie ma.

Plan, by przesunąć się w tą stronę jest teoretycznie całkiem słuszny. Instagram musi robić coś, by pozostać na powierzchni, bo w portfolio Facebooka, póki co nie ma innej aplikacji, która pociągnęłaby za sobą tłumy, a plany podbicia świata metaverse'em to wciąż jeszcze mrzonki. Ale wciskanie TikTokowych feature'ów na siłę wydaje się krokiem dość desperackim, zwłaszcza że mówimy o próbie przyciągnięcia do siebie młodych.