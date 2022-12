ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MGID

Globalna platforma reklamowa MGID ogłosiła wprowadzenie interaktywnych reklam typu rich media do swojego portfolio przeznaczonego dla wydawców premium, oferując im zwiększoną skuteczność reklamową poprzez większe zaangażowanie i uwagę odbiorców.

Interaktywny format rich media reklam MGID umożliwia odbiorcom interakcje z reklamami poprzez przeciąganie i klikanie w reklamę w wybranym miejscu ekranu, co pozwala im odsłaniać dodatkowe treści i prezentowany produkt. Wzbogacony o wszystkie zalety istniejących formatów reklam MGID, w tym wysokiej jakości lokowanie natywne, inteligentne targetowanie kontekstowe i bezpieczeństwo marki, nowy format jeszcze bardziej ułatwi kreatywne zaangażowanie wydawców, reklamodawców i odbiorców w bardziej znaczący i pozytywny sposób.

"Obserwując specjalistów od marketingu cyfrowego coraz częściej widzimy, że preferują wskaźniki przyciągania uwagi zamiast oglądalności, cieszymy się, że możemy zaoferować nowoczesny format reklamowy, który pomoże reklamodawcom wyróżnić się na tle konkurencji" – skomentowała Łucja Reklewska, Dyrektor Sprzedaży w MGID Polska. "W czasach, gdy budżety są pod większą niż kiedykolwiek kontrolą, nasze interaktywne reklamy w formacie rich media zapewnią, że swoją kreatywnością pozostawią trwałe wrażenie na grupie docelowej, co pozwoli uniknąć nietrafionych wydatków i jednocześnie zwiększyć zwrot z inwestycji. Dzięki wskaźnikom zaangażowania nawet sześciokrotnie wyższym niż reklamy w formacie statycznym, skuteczniej przyciągają uwagę odbiorców i w rezultacie zwiększają oddziaływanie reklamy na odbiorców."

MGID to globalna platforma reklamowa, która pomaga markom docierać do unikalnych lokalnych odbiorców na dużą skalę. Wykorzystuje ukierunkowaną na ochronę prywatności technologię opartą na sztucznej inteligencji, aby wyświetlać wysokiej jakości, trafne reklamy w środowiskach bezpiecznych dla marki. Firma oferuje różne formaty reklam, w tym reklamy natywne, displayowe i wideo, które zapewniają pozytywne doświadczenie użytkowników. Dzięki temu reklamodawcy zwiększają skuteczność i rozpoznawalność marki, a wydawcy utrzymują odbiorców i monetyzują ruch.Każdego miesiąca MGID dociera do 900 milionów unikalnych użytkowników, z 200 miliardami wyświetleń reklam, u 25 tysięcy zaufanych wydawców. Więcej informacji na stronie: www.mgid.com