Michał Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru ambasadorem marki Zbójeckie Grzane

Michał Wójcik, Zbójeckie Grzane, fot. JNT Group

JNT Group rozpoczyna współpracę z Michałem Wójcikiem. Cieszący się ogromną popularnością artysta kabaretowy został Twarzą Marki Zbójeckie Grzane. Kampania marketingowa z nowym Ambasadorem prowadzona będzie pod hasłem „Pokochaj gorąco Zbója”.

Wina grzane to jedna z kluczowych kategorii w portfolio JNT Group. Po przejęciu marki Grzaniec Galicyjski, dzięki szeroko zakrojonym działaniom marketingowo-sprzedażowym, spółka w ciągu roku podwoiła wartość sprzedaży tego wina.

- Jako lider rynku win grzanych w Polsce czujemy się odpowiedzialni za tę kategorię i stale ją rozwijamy, m.in. kierując działania do nowych grup docelowych. Wino Zbójeckie Grzane dedykujemy ludziom młodszym, aktywnym, w DNA marki bowiem wpisane są humor i nuta radosnego szaleństwa. Ogromnie cieszę się na współpracę z Panem Michałem Wójcikiem, którego charyzma, dowcip, dystans do rzeczywistości i niezwykła popularność z pewnością pozwolą na dotarcie do naszych odbiorców – wyjaśnia Jakub Nowak, Prezes Zarządu JNT Group.

Kampania marketingowa pod hasłem „Pokochaj gorąco Zbója” obejmować będzie m.in. szeroko zakrojone działania shoppermarketingowe z udziałem Ambasadora, a także komunikację w Internecie i social mediach oraz działania PR.

Michał Wójcik to jeden z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych artystów kabaretowych w Polsce. Urodził się w 1971 roku. Pracował w lubelskim Teatrze Scena Ruchu, a następnie dołączył do kabaretu Ani Mru-Mru, z którym do dziś podbija serca Polaków. Występował w roli Harrego w serialu „Spadkobiercy”, a na swoim koncie ma także epizodyczne role filmowe.

JNT Group S.A. Sp.K. jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem branży winiarskiej w Polsce. Firma posiada szeroką ofertę produktową, która obejmuje m.in.: wina gronowe, wina musujące, wermuty, wina grzane, ekologiczne, deserowe, owocowe, cydry, napoje niskoalkoholowe, hard seltzery, hard lemonade oraz drinki RTD. Aby umocnić na rynku swoją pozycję, firma dokonała następujących akwizycji: przejęła działalność operacyjną spółki Wino Makłowicz, podpisała umowę na wyłączność dystrybucji win do HoReCa z polską winnicą Miłosz oraz nabyła spółkę Platinium Wines. JNT Group S.A. Sp.K. to także producent znanych marek takich jak: Grzaniec Galicyjski, Kadarka Prestige, Monte Santi, Barmańska, Aronica, Zbójeckie Grzane, Leemon Demon, Cool Wave, Wild Wine czy Cydr Dobroński.