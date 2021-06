Mikołaj Roznerski został twarzą marki Wars

Mikołaj Roznerski, fot. Wars, Miraculum

Firma kosmetyczna Miraculum podpisała umowę z Mikołajem Roznerskim. Znany polski aktor teatralny, filmowy i serialowy został twarzą odświeżonej marki WARS, której korzenie sięgają lat 70-tych. Kampanie z jego udziałem wystartują jesienią.

Działania promujące markę ruszą jesienią i obejmować będą miejsca sprzedaży, wsparcie PR, aktywność na social mediach marek: Miraculum oraz WARS, a także Ambasadora.

- Współpraca z osobami znanymi ze świata show-biznesu to integralny element realizowanej przez nas strategii. Bardzo cieszymy się, że to właśnie Mikołaj Roznerski zaangażował się w promocję marki WARS po rebrandingu. Liczymy, że działania te pozwolą nam dotrzeć z informacją o produkcie do młodszego pokolenia. Działania promocyjne bezpośrednio przekładają się na rosnący portfel zamówień. W najbliższym czasie zrealizujemy dostawę do dużej sieci o wartości ok. 3,45 mln zł. Firma ta zadeklarowała chęć długoterminowej współpracy. Jesteśmy przekonani, że pozytywnie przełoży się to na wyniki finansowe spółki w trzecim i kolejnych kwartałach – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Mikołaj Roznerski to wyjątkowa postać w świecie filmu. Sympatię widzów i uznanie środowiska artystycznego przyniosły mu role w filmach: „Supermarket”, „Chce się żyć”, „Asymetria” i „Porady na zdrady”, a także spektaklach: „Windnokrąg”, „Kłamstwo” i „Pięknej Lucyndzie” Teatru 6. Piętro. Serca telewidzów podbił rolą Marcina Chodakowskiego w serialu „M jak miłość”, dzięki której czterokrotnie, rok po roku, otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora w plebiscycie Telekamery.

Rebranding WARSA nawiązuje do korzeni marki i koncentruje się na najważniejszych, ponadczasowych wartościach firmy ujętych w minimalistycznym, nowoczesnym projekcie, zachowując stonowany, kultowy design. Nowy logotyp nawiązuje do logo marki z 1972 roku, którego twórcą był Karol Śliwka – wybitny polski artysta, grafik.

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. Działalność spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu, stosując przy tym własne, oryginalne receptury. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.

