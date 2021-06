Miliard transakcji Blikiem. Dokonano tego w sześć lat

Od dnia uruchomienia systemu płatności mobilnych Blik w lutym 2015 zrealizowano już ponad miliard transakcji. Ta o numerze miliard zrealizowana została w serwisie Siepomaga na kwotę 45 zł. W 6 lat Blik stał się najchętniej wykorzystywanym sposobem płatności w ecommerce, wyprzedzając pod tym względem karty płatnicze. Z systemu aktywnie korzysta już prawie 8 mln klientów banków.

Blik został uruchomiony w lutym 2015 roku w 6 bankach, które zdecydowały się na współpracę przy utworzeniu systemu płatności mobilnych. Do końca roku klienci tych banków zapłacili Blikiem prawie 2 miliony razy. W szóstym roku funkcjonowania transakcji było już 424 mln. W połowie maja 2021 roku zrealizowano przełomową, miliardową transakcję. Blik dostępny jest dziś praktycznie dla wszystkich użytkowników bankowych aplikacji mobilnych, można nim płacić w całym polskim ecommerce, stale rosnącej liczbie globalnych platform, a także w ponad 700 tys. terminali płatniczych i 20 tys. bankomatów. Funkcją Blika, która obecnie najszybciej zyskuje na popularności jest przelew na telefon – czyli możliwość natychmiastowego przekazywania pieniędzy miedzy użytkownikami bez konieczności podawania numeru rachunku bankowego odbiorcy.

– Osiągnięcie progu miliarda transakcji to symboliczne wydarzenie naszej obecności na rynku. Zakładaliśmy, że może to nastąpić w drugiej połowie roku, jednak nasi użytkownicy zdecydowanie przyśpieszyli ten moment. Rosnące zainteresowanie częstym korzystaniem z Blika jest dla nas motywacją do dalszego rozwoju i udostępniania naszym użytkownikom nowych możliwości. Nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Przed nami już niebawem kolejne przełomowe wydarzenie – uruchomienie płatności zbliżeniowych Blik – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych Blik.