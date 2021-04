Milka zaprezentowała nową kampanię z okazji świąt wielkanocnych

Milka, Mondelez Polska

Święta to czas pełen radości, który spędzamy w towarzystwie najbliższych. To, co szczególnie łączy nas w tych chwilach, to kultywowanie świątecznych zwyczajów. Chwile spędzone w rodzinnym gronie stają się magiczne i niezapomniane, nawet jeżeli w trosce o nasze zdrowie pozostajemy w domu. W te święta Milka opowiada wyjątkową historię i zaprasza do udziału w wirtualnej zabawie polegającej na poszukiwaniu świątecznych słodkości. Świąteczna gra Milka stanowi okazję do tworzenia rodzinnych wspomnień, dzięki którym delikatność smakować będzie jeszcze lepiej.

Głównym wątkiem nowego spotu reklamowego Milka jest zabawa w poszukiwanie wielkanocnych słodkości. W świąteczny poranek pełne entuzjazmu dzieci budzą się, nie mogąc doczekać się poszukiwania czekoladowych jajek i zajączków, skrzętnie ukrytych w ich ogrodzie. Wielkanocnej zabawie przyglądają się wzruszeni rodzice, którzy czerpią radość ze wspólnie spędzanych chwil. Świąteczny spot reklamowy Milka inspiruje do odkrywania nowych wielkanocnych zwyczajów, dzięki którym możemy tworzyć trwałe wspomnienia.

Reklama jest emitowana w telewizji, na platformach digitalowych oraz w serwisach społecznościowych, jak Facebook i YouTube.

– Historia ukazana w naszym najnowszym świątecznym spocie jest silnie osadzona w fundamentach marki Milka. Nową komunikacją wielkanocną chcemy inspirować wszystkich do czerpania radości z chwil, które spędzamy w gronie najbliższych, dzięki czemu umacniamy łączące nas więzi i tworzymy zupełnie nowe i niezapomniane wspomnienia. Poszukiwanie wielkanocnych jajek i zajączków to doskonała zabawa, w którą mogą zaangażować się zarówno najmłodsi, jak i ich rodzice. To właśnie te drobne aktywności sprawią, że czas spędzony w rodzinnym gronie staje się jeszcze bardziej magiczny – Maciej Kruszewski, Brand Manager Milka Seasonals, Poland.

Wirtualna gra

By zachęcić Polaków do wielkanocnego poszukiwania słodyczy Milka stworzyła wirtualną grę, dzięki której każdy będzie mógł zabawić się w zbieranie słodkości poukrywanych w swojej najbliższej okolicy, ale bez konieczności wychodzenia z domu. To wszystko dzięki wykorzystaniu map Google, które stały się planszą tej gry. W grze uwzględniony został również element edukacyjny: każdy zajączek skrywa ciekawostkę świąteczną poświęconą polskiej tradycji wielkanocnej lub świątecznym zwyczajom obchodzonych w innych krajach. Gra będzie dostępna na urządzeniach mobilnych od 18 marca br. pod adresem wielkanocneszukajki.pl.

Globalnie wielkanocna kampania Milka została opracowana przez Ogilvy Germany i Scholz & Friends Hamburg. Za pomysł oraz realizację aktywacji konsumenckiej w Polsce odpowiada agencja Ogilvy Polska. Zakupem mediów zajął się dom mediowy Mindshare, a aktywnościami w mediach społecznościowych agencja Liquid Thread.

