Minigame. Jakie możliwości reklamowe daje ten format?

Reklama mobilna jest obecnie jednym z głównych kanałów reklamowych w strategiach marketingowych dużych marek. Reklamodawcy wciąż szukają nowych, niestandardowych sposobów komunikacji z użytkownikiem, które zbudują ich wizerunek i pozwolą na wejście w świat danego brandu lub produktu. Rozwiązaniem, które pozwala realizować te cele, jest reklama mobilna oparta na mechanizmie minigame.

Formaty reklamowe inspirowane grami są obecne na rynku od dawna, lecz dopiero od jakiegoś czasu infrastruktura (coraz większe transfery danych u operatorów, rozwój sieci 5G etc.) pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych, wielopoziomowych mechanizmów. Minigames mogą przyjąć postać gier, które znamy z aplikacji mobilnych np. zręcznościowych, logicznych, rekreacyjnych czy wyścigowych.

To właśnie w plastyczności formatu tkwi jego siła – reklama minigame może zostać zaprojektowana od podstaw, uwzględniając pełen branding klienta, a jej mechanika może być w całości dostosowana do reklamowanego produktu. Szczególnie chętnie z tego formatu korzystają firmy z segmentów produktów dla dzieci oraz FMCG.

Przykładem może być kampania Lego, w której marka przy promocji zestawu Lego City wykorzystała grę opartą na mechanizmie wyścigów, czy też Mars, który w kampanii nowego batonika Snickers Crisp stworzył minigrę, polegającą na łapaniu spadających elementów – orzeszków, tworzących reklamowany wariant. Takie formaty budują zasięg i świadomość produktu, a przede wszystkim wciągają użytkownika w świat marki.

Konsumenci z kolei chętnie w ten świat wchodzą, ponieważ oferuje on reklamę w formie rozrywki, którą doskonale znają z codziennego życia. Minigame to dla nich dobrze dopasowany kontekstowo i mało inwazyjny sposób na wejście w kontakt z marką, a dla reklamodawcy – spójne dostosowanie przekazu do odbiorcy. Wg badań 65% Polaków w wieku 14-65 lat gra w gry mobilne*, więc jest to dla nich naturalna i niewymuszona forma spędzania wolnego czasu.

Jednym z najważniejszych aspektów minigame jest fakt, że jak żaden inny mechanizm reklamowy angażuje on użytkowników. Ci z kolei w trakcie kontaktu z tak przygotowaną kreacją zanurzają się w świecie zbudowanym na potrzeby marki i generują statystyki zaangażowania na poziomie nawet 15-20%. Jest to wartość nie do przecenienia w świecie standardowej reklamy display, która często świetnie prezentuje produkt, ale nie zawsze budzi emocje.

Co ważne – całe zaangażowanie użytkownika w grze jest mierzalne, tj. reklamodawca po zakończonej kampanii może dowiedzieć się ilu graczy i w jakim stopniu weszło w interakcję z kreacją.

Formaty oparte na minigrach są chętnie wykorzystywane w kampaniach wizerunkowych, szczególnie promujących nowe produkty, ponieważ marki mają szansę trafić ze swoim komunikatem do zaangażowanego grona odbiorców. Oprócz tego świetnie sprawdzają się jako kanał dotarcia we wszelkiego rodzaju akcjach specjalnych, szczególnie gdy firmie zależy na zaprezentowaniu swojej marki jako dynamicznej, innowacyjnej i stawiającej na spersonalizowany kontakt ze swoimi odbiorcami.

