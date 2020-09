Minionki na stacjach Circle K. Sieć rozpoczęła nową kampanię

Minionki fot. Circle K

Fani żółtych ludzików doskonale znają oddanego sprawie Kevina, nieokrzesanego Stuarta, zaangażowanego Dave’a i słodkiego Boba. Teraz dołącza do nich nieco roztargniony Otto, który wraz całą z ekipą czeka od września na stacjach Circle K. Wystarczy zatankować lub zrobić zakupy na stacji, aby otrzymać magnetyczne naklejki i znaczki, umożliwiające zebranie całej drużyny, czyli kolekcji maskotek i szklanek z wizerunkiem Minionków. Akcja zakończy się na początku grudnia tego roku.

Kolejna część Minionków pojawi się w kinach dopiero w przyszłym roku, jednak już teraz w domach klientów Circle K zagościć mogą nieokiełznani agenci do zadań specjalnych. Kampania promocyjna trwa od 9 września do 9 grudnia (lub do wyczerpania zapasów) na stacjach paliw Circle K w całej Polsce.

- Powrót do szkoły i obowiązków zawodowych po wakacyjnej przerwie bywa trudny. Humor naszych klientów poprawić może unikalna kolekcja Minionków, która już jest dostępna na stacjach Circle K. Warto skorzystać z promocji i zebrać wszystkie magnetyczne naklejki i znaczki niezbędne do zdobycia fantastycznej kolekcji maskotek oraz szklanek z postaciami Minionków, uwielbianych na całym świecie. Dla uczestników programu lojalnościowego Circle K Extra Club przygotowaliśmy specjalne warunki promocji, umożliwiające szybsze zebranie kolekcji – mówi Rafał Droździak, szef Marketingu i Komunikacji w Circle K Polska.

Jak zdobyć Minionki?

Naklejkę magnetyczną i znaczek z wizerunkiem Minionka można otrzymać za zatankowanie minimum 25 litrów dowolnego paliwa oraz za zakupy w sklepie o wartości minimum 15 PLN.

Przy tankowaniu paliw premium – milesPLUS – można otrzymać dwie naklejki i dwa znaczki. Tankowanie i zakupy sumują się, co oznacza, że przy jednej wizycie na stacji można otrzymać nawet trzy naklejki i trzy znaczki. Osoby, które zgromadzą sześć znaczków (lub pięć, w przypadku Uczestników Circle K Extra Club) mogą zakupić pluszową maskotkę lub szklankę z rabatem nawet do 69%.

