Młodzi odchodzą od gotówki i chętnie korzystają z płatności mobilnych

oszczędności, pieniądze, bank, fot. nattanan23

Dane pochodzące z badania przeprowadzonego przez portal Fintek.pl wskazują, że już ponad połowa (53 procent) przedstawicieli pokolenia Y, nie nosi ze sobą gotówki. Aż 9 na 10 badanych przyznaje, że nigdy nie widziało całości swojego wynagrodzenia w formie gotówkowej.

Sukcesywnemu odchodzeniu od gotówki sprzyja sposób rozliczania się kadr kierowniczych z pracownikami w polskich i operujących w Polsce firmach. Prawie wszyscy pracujący ankietowani (97,4 proc.) zadeklarowali, że ich pracodawcy rozliczają się z nimi za pomocą przelewu na rachunek bankowy. Zjawisko to najtrafniej oddane jest przez odpowiedzi na kolejne pytanie. Wynika z niego, że niespełna 9 na 10 osób biorących udział w badaniu nigdy nie widziała swojego wynagrodzenia w całości w formie gotówkowej.

- Jeszcze 4 lata temu brak gotówki w swojej kieszeni deklarował co trzeci Polak. Według naszych danych, na chwilę obecną to ponad połowa badanych. Należy tutaj oczywiście wspomnieć o metodologii badania, zakładającej, że bierzemy pod uwagę wyłącznie odpowiedzi przedstawicieli jednej grupy pokoleniowej. Wynik przy badaniu przekrojowym byłby prawie na pewno niższy. Z drugiej strony warto zauważyć, że millenialsi są teraz większością grupy tzw. wieku produkcyjnego i to oni w głównej mierze kształtują model konsumpcji w Polsce. Pamiętajmy jeszcze o przedstawicielach pokolenia Z, dla których płatności bezgotówkowe są raczej oczywistością i koniecznym wymogiem niż usługą “prime”. Obecnie wchodzą oni w dorosłość, co niebawem odbije się głośnym echem na rynku płatności - komentuje Krzysztof Jędrzejczyk, Communications Manager w Fintek.pl i KLANG! Media.

Osoby deklarujące noszenie przy sobie gotówki, operują przeważnie kwotami w przedziale od 21 do 100 zł (64,2 proc.). Więcej niż 100 zł w gotówce nosi przy sobie co piąty badany, natomiast niewielkich kwot do 20 zł używa niespełna 15 proc. respondentów.

- Wyniki przeprowadzonego badania wyraźnie wskazują, że świat nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań online jest naturalną częścią życia i funkcjonowania młodych Polaków. Ponad 96 proc. respondentów posiada aktywny rachunek bankowy, a ponad dziewięciu, na dziesięciu ma zainstalowaną aplikację bankową na swoim telefonie. Można zauważyć, że korzystają oni praktycznie z każdej metody mobilnych płatności, a kwestią wyboru jest, której z nich użyją w danej sytuacji. Widzimy, że Milenialsi cenią sobie szybkość, wygodę i swobodę działania, w związku z czym oczekują oni, że ich potrzeby są zaspokojone w każdym miejscu i o każdym czasie. To ważny sygnał m.in. dla sektora usług, handlu czy administracji publicznej, które chcąc przyciągnąć do siebie młode pokolenia, powinny uwzględniać ich preferencje płatnicze w swojej strategii rozwoju - powiedział dr Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Jako powód noszenia przy sobie gotówki, większość respondentów wskazuje na swoje przyzwyczajenia (52 proc.). Nieco więcej niż co dziesiąty ankietowany wskazuje na niemożność wygodnego dokonywania płatności bezgotówkowych. Zaledwie 6 proc. badanych nosi ze sobą gotówkę z powodów zawodowych.