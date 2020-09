Mobile-first to już konieczność. Jak wykorzystać zmiany zachodzące w zachowaniach konsumentów?

fot. The Average Tech Guy | Unsplash

Według analityków App Annie, liczba pobrań aplikacji mobilnych (w tym gier) przekroczyła w pierwszej połowie 2020 roku 64 miliardy, co oznacza wzrost o 5% rok do roku i o 10% w porównaniu z drugą połową 2019 roku. Dla firm, które kanał mobilny do tej pory traktowały po macoszemu, jest to ostatni dzwonek, by zmienić podejście. Zachowania konsumenckie ukształtowane w czasie pandemii - a to właśnie ona jest odpowiedzialna za większe wykorzystanie urządzeń mobilnych - już nie zmienią.

Do tej pory wiele firm postrzegało mobile jako kanał służący wyłącznie do zwiększania świadomości marki i dosięgania najmłodszych klientów, tymczasem pandemia mocno zmieniła sposób, w jaki wszyscy, bez względu na wiek, korzystamy ze swoich urządzeń. Aplikacje mobilne coraz częściej stają się bowiem narzędziem do bezpośredniego generowania sprzedaży - tylko w pierwszej połowie 2020 roku wydatki konsumentów w tym kanale przekroczyły 50 mld dolarów, przyspieszając o 10% w stosunku do drugiej połowy poprzedniego roku.

Oprócz wydatków, rośnie także zaangażowanie, jakie wzbudza mobile. W pierwszej połowie 2020 roku konsumenci spędzili ponad 1,6 biliona godzin na urządzeniach mobilnych, a w miarę jak przyzwyczają się do coraz wygodniejszych interfejsów, stają się także coraz bardziej otwarci na dokonywanie za ich pośrednictwem zakupów, zamawianie jedzenia czy korzystania z rozrywki właśnie w tym kanale.

Dla firm to szansa, ale i dzwonek alarmowy. Ci, którzy przegapią okienko, nie będzie łatwo je ponownie otworzyć. Zmiany zachodzą zbyt szybko, a lojalność konsumentów właśnie wystawiana jest na ciężką próbę.

Telefon już teraz jest bowiem pierwszym, a czasem jedynym ekranem, na jaki spoglądamy każdego dnia. Wykorzystanie różnych aplikacji od Netfliksa przez TikToka wzrosło z 15% do aż 45% w drugim kwartale 2020 rok do roku na iPhone'ach w USA - co też pokazuje, że przepaść między mediami społecznościowymi, które od dawna były mobile-first, a aplikacjami do video streamingu stopniowo się zaciera, a kanał mobilny nie jest już tylko sposobem na dotarcie do Generacji Z.

Jak zdobyć użytkowników mobilnych?

W dramatycznie zmieniających się okolicznościach, kluczem do przyciągnięcia konsumentów jest elastyczność pozwalająca na wprowadzanie szybkich zmian, ale - jeśli ograniczały się one do zarzucenia konsumentów promocjami i ofertami specjalnymi - to dopiero początek drogi. Firmy, zwłaszcza z branży e-commerce powinny już teraz proaktywnie angażować się w budowanie relacji z klientami tak, aby utrzymać ich zaangażowanie.

Podpowiedzi produktów komplementarnych czy uzupełniających są dobrym rozwiązaniem na zwiększenie wartości transakcji, podobnie jak informacja o darmowej wysyłce powyżej określonej kwoty. Rozpisując dobre scenariusz automatyzacji takich działań zwiększamy szanse na sukces sklepu - liczony nie w liczbie transakcji a w średniej kwocie koszyka. Dlatego też warto zainteresować się takimi pojęciami jak up-selling czy cross-selling. Dawid Jażdżewski, Major General Auditor, Shoplyze

Jak wykorzystać możliwości urządzeń mobilnych w drugiej połowie 2020 roku i później?

Analitycy App Annie nie mają wątpliwości, że zmiany, których teraz jesteśmy świadkami, na trwale zmienią obraz światowego handlu. Postanowili więc wylistować obszary, które reklamodawcy chcący wykorzystać potencjał mobile'u, mogą wykorzystać. A są to: