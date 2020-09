Mobilna reklama w iTaxi. Firma buduje pierwszy w Europie mobility digital network

iTaxi mobility digital signage, fot. iTaxi

iTaxi rozpoczęło budowę jednej z pierwszych w Europie mobility digital network. Nośniki reklamowe zostały umieszczone na dachach taksówek i są wyposażone w czujniki smogu oraz GPS. Sieć posiada także dedykowane oprogramowanie do zdalnego zarządzania treścią. Od początku września rozwiązanie jest testowane w Warszawie, a docelowo ma być dostępne w największych miastach Polski.

Zainstalowane na dachach samochodów nośniki są ekranami LED o rozdzielczości 312 x 104 px i wymiarach 96 x 32 cm. Można na nich wyświetlać reklamy statyczne oraz animacje. Urządzenia zostały wyposażone w GPS, czujniki smogu oraz korzystają z oprogramowania umożliwiającego mierzenie liczby kontaktów z ekranem na terenie miasta.

– Konsumenci z czasem przyzwyczaili się do formatów reklamowych, które są dostępne na rynku i większość z nich zaczęli odruchowo ignorować. Mobility digital network jest nowością w Polsce, dzięki czemu przyciąga uwagę oraz zwiększa prawdopodobieństwo dotarcia do grupy docelowej. Jak pokazują nasze dane, na terenie Warszawy podczas 1 km trasy styczność z ekranem zewnętrznym ma realnie ok. 50 osób. Przy czym dzięki wykorzystaniu naszych możliwości analitycznych marketerzy korzystający z sieci będą znali dokładną liczbę odbiorców - mówi Tomasz Soczówka, Strategic Advisory and Partnerships Manager, iTaxi.

W trakcie najbliższych miesięcy iTaxi będzie stopniowo rozbudowywać rozwiązanie o kolejne funkcjonalności. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji treść komunikatów oraz moment ich wyświetlania będą mogły zostać dostosowane do danych zewnętrznych, takich jak: pogoda, lokalizacja czy jakość powietrza. Wsparciem przy tworzeniu tego rozwiązania jest Justtag. Do zarządzania kampaniami będzie służył dedykowany system. Będzie on również dostarczał marketerom danych, niezbędnych do raportowania wyników działań oraz optymalizacji kampanii, m.in.: liczby wyświetleń reklamy na nośnikach, liczby osób, które miały styczność z przekazem, w ujęciu czasowym i geograficznym. Reklamodawca będzie miał możliwość weryfikacji, czy dany użytkownik poruszał się pieszo, podróżował samochodem bądź komunikacją miejską, a w uzupełnieniu z danymi z innych źródeł - jakie są jego zachowania i potrzeby w świecie offline i online. Wszelkie dane pozyskane we współpracy z Justtag, posłużą do dokładnego raportowania, analiz prowadzonej kampanii i planowania dalszych działań.

Huawei i mobility digital network

Pierwszą firmą, która skorzystała z mobility digital network jest Huawei, jeden z największych producentów sprzętu elektronicznego. Obecnie prowadzi na nośnikach kampanię reklamową autorskiej platformy dystrybucji aplikacji – AppGallery.

– Oferta Huawei AppGallery stale rośnie, dlatego szukamy ciągle nowych sposobów na atrakcyjne i przede wszystkim innowacyjne prezentowanie naszego sklepu użytkownikom. Bardzo cenimy sobie partnerstwo z iTaxi, dlatego jesteśmy szczególnie dumni, że jako pierwsi pojawimy się na nowych nośnikach – mówi Witold Walczak, dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska.

Faza testowa jest zaplanowana na kolejne tygodnie, po tym czasie pojazdy iTaxi wyposażone w zewnętrzne ekrany reklamowe zaczną się pojawiać w największych miastach Polski.