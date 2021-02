Nadciąga Core Web Vitals. Jakie elementy na stronie mogą negatywnie wpłynąć na wydajność?

fot. Marc Sendra Martorell | Unsplash

Google - mimo że to treści są dla niego najważniejsze - nie przestaje podnosić wydawcom poprzeczki także w kwestii UX. By określić pozycję strony, bierze pod uwagę szereg wskaźników związanych zarówno z szybkością, jak i użytecznością serwisu. Dotyczą one m.in. bezpieczeństwa, czasu ładowania, dostosowania do urządzeń mobilnych, braku intruzywnych, pełnoekranowych reklam, ale - jak to z Google zwykle bywa - nie bardzo wiadomo, jaki ciężar mają poszczególne z nich. Wraz z nadejściem Core Web Vitals sprawy skomplikują się jeszcze bardziej.

Co to jest Core Web Vitals?

Inicjatywa Core Web Vitals ma na celu uproszczenie oceny wydajności i wskazanie najważniejszych elementów do ewaluacji. Spośród nich wyróżnione zostały 3 uniwersalne wskaźniki, tzw. Core Web Vitals, na podstawie których oceniany będzie UX strony internetowej. Każdy z nich reprezentuje odrębny aspekt: ładowanie, interaktywność i stabilność wizualną, wraz z zakresami wartości – dobry, wymagający optymalizacji oraz słabej jakości.

Nie chodzi więc jedynie o prędkość, z jaką ładuje się pełna zawartość strony, ale o wszystkie UX-owe aspekty, na jakie ona wpływa. I wszystko byłoby proste, gdyby nie to, że kwestii performance'u nie da się załatwić jednym konkretnym narzędziem. Czas ładowania strony to wypadkowa wszystkich dobrych praktyk i założeń architektonicznych przyjętych przez twórców serwisu, a także - zainstalowanych usług trzecich, w tym analitycznych.

Jak więc o nią zadbać?

Mateusz Szajkowski

Specjalisty SEO

KERRIS Select

Od dłuższego czasu algorytmy Google działają wg zasady “mobile first” - roboty indeksujące, w większym stopniu skupiają się na wersji mobilnej strony niż na wersji desktopowej. Dlatego, bardzo ważne jest aby nasza strona była jak najlepsza jeśli chodzi o wersję mobilną.

Core Web Vitals - nowe wskaźniki, o które warto dbać

W przypadku optymalizacji technicznej strony należy brać pod uwagę Core Web Vitals. Są to podstawowe wskaźniki internetowe, które pozwalają oszacować, jak zadowoleni z interakcji z naszą witryną są użytkownicy. Mówi się że w niedalekiej przyszłości Core Web Vitals będzie znacznie istotniejsze niż do tej pory, dlatego warto przygotowywać strony pod podstawowe wskaźniki.

Źródło: https://backlinko.com/hub/seo/core-web-vitals

Wg Core Web Vitals należy skupić się na:

LCP (Largest Contentful Paint, Największe wyrenderowanie treści) - czas, jaki upływa od rozpoczęcia ładowania strony do wyświetlenia na niej największego elementu (obecnie - bloku tekstu lub obrazka - również wstawionego jako tło w arkuszu styli).

FID (First Input Delay) - czas, jaki upływa od pierwszej interakcji użytkownika ze stroną (np. kliknięcia przycisku) do zareagowania na tę czynność przez przeglądarkę.

CLS (Cumulative Layout Shift, Zbiorcze przesunięcie układu) - sumaryczna miara niespodziewanych przesunięć elementów strony.

Dbanie o te 3 fundamentalne wskaźniki, wg. Google, powinno przekładać się na dobrą wydajność strony.

Jakie elementy na stronie mogą źle wpłynąć na wspomniane wyżej wskaźniki?

Duża liczba elementów ładowanych za pomocą skryptów, kodu Java Script i CSS - mogą to być wszelkie przyciski przejścia, animacje na stronie, elementy upiększające stronę (mocno związane z UX)



Niezoptymalizowane obrazy na stronie (duża rozdzielczość zdjęć, zły format obrazów)



Stosowanie gifów i filmików jako tło

Jak podchodzić do wspomnianych elementów?

Jeśli stosujemy skrypty to pamiętajmy o rozsądnym zastosowaniu - im mniej kodu Java Script, tym lepiej dla wydajności naszej strony. Jeśli stosujemy skrypty to pamiętajmy o tym, aby pliki zawierające skrypt ważyły jak najmniej i było ich jak najmniej. Warto zainteresować się minifikacją kodu JS i CSS oraz łączeniem wielu plików w jeden.

Należy zawsze optymalizować zdjęcia występujące na stronie. Ważne, aby rozdzielczość zdjęcia była zawsze dostosowana do pola, w którym wyświetlany będzie obraz. Bardzo efektownym rozwiązaniem jest stosowanie ‘Lazy Load’, czyli metody, której zastosowanie sprawia że przeglądarka nie pobiera zasobów, które są poza ekranem. Dodatkowo zawsze można pomyśleć o delikatnej kompresji zdjęć, w wielu przypadkach, spadek jakości jest praktycznie niewidczony, a dzieki kompresji obrazy znacznie mniej ważą.

Nie stosujmy gifów i filmików jeśli nie jest to wymagane. Takie elementy znacznie pogarszają wydajność strony, a w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie ich zoptymalizować.