Najczęściej gubione rzeczy w Uberze. Warszawa na piątym miejscu

samochód, kierowca, fot. free-photos, pixabay

Kto nigdy nie zostawił niczego w pociągu, autobusie czy taksówce niech… przeczyta, że każdy gubi rzeczy i to żaden wstyd się do tego przyznać. Nawet jeśli zgubą był ząb, deska toaletowa czy kamizelka kuloodporna. Uber po raz kolejny przedstawia zestawienie najczęściej zostawianych przedmiotów. Wśród najbardziej zapominalskich miast w całym regionie EMEA, Warszawa znalazła się już na piątej pozycji.

Mimo różnego rodzaju zgłoszeń dotyczących zagubionych przedmiotów, wciąż najczęściej – bez względu na szerokość geograficzną – zdarza nam się zapominać o najbardziej podstawowych przedmiotach. Z najnowszego zestawienia dowiadujemy się, że w Polsce po przejeździe z Uber najczęściej zostawiamy telefony, portfele, plecaki, klucze, odzież czy okulary. W pozostałych krajach sytuacja wygląda podobnie – użytkownikom oprócz wymienionych przedmiotów zdarza się zostawić także biżuterię, elektroniczne papierosy czy dokumenty.

W weekendy gubimy częściej

Podekscytowani wizją weekendu, najbardziej skłonni do zapominania jesteśmy w piątki i soboty. To w te dni spływa najwięcej zgłoszeń dotyczących przedmiotów pozostawianych w pojazdach. Sobota to także dzień, w którym najczęściej gubimy portfele. Co ciekawe, najbardziej roztargnieni jesteśmy nie wieczorem, a między 9 a 12. W Polsce dniem zgubionego przedmiotu zostałaby niedziela - 2 sierpnia 2020 r.

W Warszawie łatwiej o chwilę zapomnienia

Jak wynika z zestawienia, Warszawa znalazła się na piątym miejscu pod względem miast, w których najczęściej zostawiamy przedmioty podczas przejazdu. Naszą stolicę wyprzedziły: Johannesburg, Kijów, Londyn oraz Kair.

(Nie)tradycyjne zguby

Co mówią o nas pozostawione w samochodach rzeczy? Czy to oznacza, że polscy użytkownicy pilnują oryginalnych przedmiotów skuteczniej niż zamawiający przejazdy w innych krajach? Oto lista 10 najdziwniejszych zgub pozostawionych w Uberze:

1. Kuloodporna kamizelka z napisem FBI

2. Duży obraz Kate Middleton w komplecie z małym obrazem ponurego żniwiarza

3. Ząb, który wypadł komuś z kieszeni

4. Cooler do szampana z żywymi rybkami w środku

5. Królicze nóżki

6. Deska toaletowa i tabliczka powitalna na drzwi w kształcie cytryny

7. Ogon jednorożca

8. Świeże krewetki

9. Kostium dinozaura

10. Część monitorującej bransoletki na kostkę

Zgubione i znalezione

Pozostawienie przedmiotów po zakończonym przejeździe może być stresujące. Na szczęście najprostszym sposobem na ich odzyskanie jest kontakt z kierowcą pojazdu. W przypadku zgubienia telefonu, z aplikacji można skorzystać za pośrednictwem komputera:

1. Wejdź w zakładkę “Twoje przejazdy” i wybierz przejazd, po którym zostawiłeś w aucie swoją własność;

2. Wybierz opcję “Zgubiony przedmiot”;

3. Przejdź do zakładki “Kontakt z kierowcą w sprawie zagubionego przedmiotu”;

4. Przewiń stronę na sam dół i wpisz numer kontaktowy, pod którym można się z Tobą skontaktować, a następnie kliknij “Prześlij”;

5. Odbierz połączenie telefoniczne bezpośrednio od kierowcy;

6. Potwierdź z kierowcą czas i miejsce odbioru przedmiotu, jeśli ten go wcześniej znalazł;