Najpopularniejsze artystki w Polsce. Spotify publikuje ranking i ogłasza inicjatywę EQUAL

W związku obchodzonym niedawno Dniem Kobiet, Spotify rozpoczął globalną inicjatywę EQUAL, wspierającą utalentowane artystki z całego świata. Oprócz tego, z tej okazji serwis przedstawił ranking najpopularniejszych wokalistek i twórczyń podcastów.

Inicjatywa EQUAL

Spotify angażuje się w promowanie artystek nie tylko od święta, jednakże 8 marca był szczególną okazją, aby do szeregu działań i rozwiązań wspierających twórców, dołączyć także inicjatywę EQUAL, która zakłada szereg globalnych, regionalnych i lokalnych działań.

W ramach inicjatywy wśród nowości na platformie pojawią się: dedykowana zakładka, zawierającą utwory, podcasty i albumy wydane przez znakomite artystki z Polski i całego świata, playlisty promujące wokalistki, które kształtują przyszłość muzyki, a także przegląd podcastów prowadzonych przez kobiety. W Polsce pojawi się dodatkowo playlista Kobiety Ikony prezentująca piosenki kultowych polskich artystek, a także nowa edycja jednej z ulubionych playlist użytkowników Spotify - Dziewczyny mają głos!

Pokaż swoją moc słuchania

Spotify stale wykorzystuje bogatą bibliotekę utworów, aby inspirować i promować pozytywne zmiany. W marcu jedną z nich będzie również zachęcenie fanów do słuchania większej ilości kobiecych utworów oraz dzielenie się rekomendacjami muzycznymi w ramach outdoorowej i social mediowej kampanii „Pokaż swoją moc słuchania”. W działania zaangażowali się twórcy z całego świata. Widoczne jest to również na polskim rynku, gdzie w projekcie udział wzięły sanah, Brodka, Daria Zawiałow, Margaret, Natalia Przybysz, Natalia Nykiel, Dziarma, Natalia Szroeder, Young Leosia czy Rosalie. Co więcej, aby zachęcić użytkowników do odkrywania nowych brzmień, jednocześnie pomagając kolejnym twórczyniom dotrzeć do nowych słuchaczy, znamienite wokalistki z całego świata pojawią się na okładkach najpopularniejszych list tj. Today’s Top Hits czy Viva Latino, a także Generacja Hip Hop, Top Hits Polska, Trap strefa, Polskie hity, Alternatywna Polska, Hip Hop Alert, Disco Polo hity, Hip Hop Alert, Mega hity czy Alternatywny Best Of.

Działania w ramach kampanii będą obecne na platformie cały miesiąc, jednak z końcem marca wsparcie się nie kończy. W kwietniu marka Spotify uruchomi - w 50 krajach od Japonii po Argentynę, przez Malezję i Wielką Brytanię, a także w Polsce - program muzyczny EQUAL, wspierający równość i dający nowe możliwości dla kobiet. Z kolei, w ramach nowo powstałej rady EQUAL, Spotify zobowiązuje się przekazać jednorazową dotację 15 organizacjom z całego świata, by wspólnie pracować nad działaniami mającymi na celu wspierać artystki i uczynić branżę audio bardziej sprawiedliwą.

Kobiece głosy, które królują na Spotify

Do najpopularniejszych artystek w Polsce należą:

Ariana Grande

sanah

Dua Lipa

Billie Eilish

Miley Cyrus

W kategorii podcastów rekordy popularności biją Joanna Okuniewska z podcastami Ja i moje przyjaciółki idiotki oraz Tu Okuniewska, jak również prowadzony przez Justynę Mazur kanał Piąte: Nie zabijaj.

Z kolei najpopularniejszą artystką na świecie, w pierwszych miesiącach tego roku była Taylor Swift. Jej piosenki, zostały wówczas odsłuchane prawie 2,5 miliarda razy! Na kolejnych miejscach podium znalazły się Ariana Grande, Dua Lipa, Halsey oraz Karol G.

