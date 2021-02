Najpopularniejsze podcasty relaksacyjne. Spotify opublikował nowe dane

medytacja, yoga, kobieta, fot. lograstudio, pixabay

Popularność podcastów rośnie, jednak ostatnie kilka miesięcy, które zdecydowanie częściej niż zazwyczaj spędzaliśmy w domu sprawiło, że sposoby odkrywania nowych kanałów zmieniły się. Według danych platformy Spotify, jednym z największych trendów okazał się znaczący wzrost popularności podcastów z kategorii „Zdrowie i Styl Życia”, których słuchalność wzrosła o 446 procent.

Medytacja sposobem na stres

Dbałość o siebie i dobrą kondycję nabrała w ubiegłym roku zupełnie nowego znaczenia. Zamknięte siłownie, baseny a także ograniczone możliwości dostępu do infrastruktury wellness, sprawiły, że zaczęliśmy szukać nowych sposobów na radzenie sobie ze stresem. Wideokonferencje z rodziną, wirtualne domówki z przyjaciółmi, jak również kreatywne podejście do treningów w domu to tylko wybrane ze sposobów, które pomagały nam zachować dobre samopoczucie.

W tym czasie, wspieraliśmy się również podcastami z kategorii „Zdrowie i Styl Życia”, których popularność znacząco wzrosła. Najnowsze dane przygotowane przez platformę Spotify podsumowujące 2020 rok w Polsce wykazują zwiększającą się popularność kanałów dedykowanych medytacji aż o 665 procent w porównaniu do roku 2019, podczas gdy ilość słuchaczy treści wellness wzrosła o 129 procent.

W okresie od października do grudnia 2020 roku wśród kanałów z tej kategorii najwięcej słuchaczy znalazły między innymi:

Kosmetologia dla każdego kinga rajchel psycholog Nothing much happens; bedtime stories to help you sleep Relaksacje - Pan od Stresu Zabawy jedzeniem Medytacja Uważności - Mindfulness - Uwazna.pl How To Żyć Temat Na Dziś - podcast psychologiczno-lifestyle'owy Co ćpać po odwyku Psychodietetyk Bartosz Janiszewski

Nowy ja w 2021 roku

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Global Web Index, tegoroczne noworoczne postanowienia mimo, że podobne do tych, sprzed lat, obrazują równocześnie kluczową zmianę w podejściu do zdrowego stylu życia. Z uwagi na izolację i stres, które towarzyszyły nam w ubiegłym roku, wśród postanowień w znacznie szerszym zakresie niż dotąd pojawiły się również te skupione wokół szeroko pojętego zdrowia, relaksu, wellness i dobrego samopoczucia.

Potwierdzają to również dane Spotify, według których słuchalność podcastów o takiej właśnie tematyce 1 stycznia 2021 była o 89 procent wyższa w porównaniu do pierwszego dnia roku poprzedniego.