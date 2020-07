Narodowy Instytut Dziedzictwa zyskał nową identyfikację wizualną

zespół, ludzie, tablica, fot. rawpixel, pixabay

Narodowy Instytut Dziedzictwa odświeża wizerunek – bazująca na dotychczasowym logotypie nowa identyfikacja wizualna zyskała dynamiczny, żywy i współczesny charakter. Odświeżenie brandingu NID miało na celu zachowanie możliwie wielu dobrych elementów z dotychczasowego logo przy jednoczesnym uporządkowaniu elementów samego znaku, języka graficznego marki i materiałów firmowych.

- Opracowanie nowych zasad identyfikacji wizualnej NID poprzedzone było wnikliwą analizą stanu obecnego i naszych potrzeb. O decyzji odświeżenia logo i uporządkowania zasad jego stosowania zadecydowały zatem względy praktyczne oraz konieczność rozwiązania dylematów, z którymi spotykaliśmy się na co dzień w kontekście wizerunku i komunikacji marki NID – tłumaczy Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Nowe logo

W związku z nową identyfikacją zmianom ulegną wszystkie materiały firmowe. Istotną zmianą będzie również zastosowanie nowego logo w komunikowaniu programów i realizowanych przez NID i we współpracy z instytutem projektów czy kampanii (m.in. zabytek.pl, edu.nid.pl, samorzad.nid.pl, Park Mużakowski, Wspólnie dla Dziedzictwa), które dotychczas przez zastosowanie własnego odrębnego brandingu nie były jednoznacznie kojarzone z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

O wsparcie przy projekcie odświeżenia identyfikacji wizualnej Narodowy Instytut Dziedzictwa poprosił Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. W konsekwencji współpracy powstała księga znaku, a także projekty materiałów graficznych dla marki – od akcydensów po linię wizualną (key visual). Prace prowadzone były w sposób kolektywny, co oznacza, że nabór do wykonania postawionego przed STGU zadania nie był prowadzony na zasadzie konkursu, ale w nowej formule, w której doświadczony projektant kierował procesem, do którego zostali zaproszeni inni projektanci.

NID rozpoczął proces wdrażania nowej identyfikacji wizualnej wraz z początkiem wakacji. Ze względu na wprowadzoną równocześnie nową strukturę organizacyjną instytutu, proces ten będzie prowadzony stopniowo i obejmie siedzibę główną w Warszawie, 7 Oddziałów Terenowych, 8 Pracowni Terenowych oraz 3 Specjalistyczne Pracownie Terenowe na terenie całego kraju.

Nowa strona

Kolejnym etapem procesu wdrażania nowej identyfikacji wizualnej Narodowego Instytut Dziedzictwa będzie budowa nowej strony NID.PL, której projekt i architektura ma odzwierciedlać również nową strukturę organizacyjną instytutu.

Celem wszystkich zmian jest ujednolicenie i poprawa wizerunku NID, zwiększenie jego rozpoznawalności i tym samym promocja działalności Instytutu na polu wyznaczania i upowszechniania standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowania świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie.

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń.

Pobierz raport o projektowaniu stron internetowych