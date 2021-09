Natasza Urbańska w nowej kampanii marki Motorola. Artystka nagrała smartfonem teledysk

Natasza Urbańska, fot. Motorola

Wielowymiarowa artystka i wielofunkcyjny smartfon wyzwalający kreatywność. Motorola z okazji prezentacji najnowszej rodziny smartfonów edge 20, nawiązała współpracę z aktorką i piosenkarką Nataszą Urbańską. W ten sposób marka chce łączyć najnowocześniejszą technologię z muzyką, kulturą audiowizualną, modą, teatrem i sceną.

„Find your edge”, czyli dążenie do poznania i przekraczania własnych limitów i ograniczeń to hasło przewodnie najnowszej motoroli edge 20. Takie podejście do życia ma wyzwalać w nas kreatywność, zachęcać do pokonywania barier i wyprzedzania trendów. Wyzwania te realizuje w swoich artystycznych dokonaniach aktorka, tancerka i piosenkarka Natasza Urbańska, której ostatni singiel „Instynkt” zbiera bardzo dobre recenzje.

Wyjątkowe parametry tego smartfonu, a szczególnie nieograniczone możliwości aparatów zainspirowały Nataszę Urbańska do nakręcenia nim teledysku do remixu jej ostatniego singla wykonanego przez kolektyw KAMP!. Artystka wielkimi krokami zbliża się do wydania swojego długo zapowiadającego albumu. Jednak przed tym przygotowała dla swoich fanów kolejną muzyczną niespodziankę. Cały teledysk został zrealizowany motorolą edge 20 pro przez samą Nataszę, bez żadnej ekipy. Artystka wcieliła się jednocześnie w rolę reżysera i operatora.

- Zabieram Państwa do moich ulubionych przestrzeni, w których czuje się najlepiej oraz realizuje artystycznie. Przy tym teledysku ponownie wyszłam ze swojej strefy komfortu i zaryzykowałam, realizując teledysk samodzielnie. Nowa motorola edge 20 pro, umożliwiła mi to w najlepszej możliwej jakości. Nie sądziłam, że będzie to tak twórcze i kreatywne wyzwanie – komentuje Natasza Urbańska.

Motorola edge 20 pro przekonała do siebie Nataszę Urbańską przede wszystkim zaawansowanym systemem aparatów, który potrafi robić oszałamiające zdjęcia o ultrawysokiej rozdzielczości dzięki matrycy 108 Mpx i ustawiać ostrość z niewiarygodnej odległości dzięki 50-krotnemu superzoomowi. Jest to też pierwszy smartfon tej marki, który potrafi nagrywać filmy 8K. Z kolei zdjęcia i filmy zrobione tym aparatem możemy oglądać na 6,7-calowym ekranie OLED o rozdzielczości 1080p. Funkcja Audio Zoom odpowiada za nagrywanie bardziej klarownego dźwięku.

