Netflix będzie współpracował z Microsoftem przy tworzeniu pakietu z reklamami

Netflix | fot. Charles Deluvio | Unsplash

Netflix, który boryka się z problemem odpływu subskrybentów, próbuje ich zwabić z powrotem tańszym pakietem, z reklamami. W środę ogłosił, że to z Microsoftem połączy siły, by go stworzyć.

Nasz długoterminowy cel jest jasny. Większy wybór dla konsumentów i lepsze niż linearne doświadczenie marki telewizyjnej dla reklamodawców. Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Microsoft, wprowadzając tę ​​nową usługę w życie. - dyrektor operacyjny Netflix Greg Peters.

Microsoftu twierdzi, że marketerzy będą współpracować z Microsoftem, aby wprowadzić reklamy do ekosystemu Netfliksa. - Dzisiejsze ogłoszenie potwierdza również podejście Microsoftu do prywatności, które opiera się na ochronie informacji klientów, mówi Mikhail Parakhin, prezes Microsoftu ds. doświadczeń internetowych. Poza Netfliksem, Microsoft zamierza też wprowadzić reklamy do darmowych gier Xbox.

The Wall Street Journal donosi, na podstawie anonimowych źródeł, że Netflix wybrał Microsoft z co najmniej dwóch ważnych powodów. W przeciwieństwie do Comcast i Google, dwóch innych firm, które również biorą udział w tworzeniu reklam, Microsoft nie ma własnej usługi wideo, która konkuruje z Netflix. Ponadto pod koniec ubiegłego roku Microsoft przejął Xandr od AT&T, a Xandr to firma zajmująca się technologiami reklamowymi, która ma nadzieję zbudować technologię dla świata „post cookie”.

Netflix po raz pierwszy zasugerował tańszy poziom z reklamami w maju, a później potwierdził taką możliwość w zeszłym miesiącu. Chociaż Netflix nie ogłosił oficjalnej daty wprowadzenia tego poziomu, podobno będzie dostępny dla klientów pod koniec 2022 roku. WSJ informuje, że jedną z rozważanych opcji jest tańsza wersja z reklamami dla każdego z trzech poziomów, które obecnie oferuje Netflix.

Wiadomości o wspieranym przez reklamy pakiecie Netfliksa pojawiły się po tym, jak firma ujawniła spadek liczby subskrybentów po raz pierwszy od dekady w zeszłym kwartale, do 222 milionów na całym świecie. Firma bada również transmisje na żywo i sposoby ograniczenia udostępniania haseł, aby złagodzić spadek liczby subskrybentów i przychodów.

Bo liczba subskrybentów Netfliksa spadła w kwietniu 2022 po raz pierwszy od dekady, wywołując prawdziwą panikę. Analitycy z Wall Street spodziewali się bowiem, że firma ogłosi wzrost (prognozowano wzrost o około 2,5 miliona nowych klientów) podczas gdy więcej użytkowników zrezygnowało niż dołączyło do usługi.

Na całym świecie Netflix ma 222 miliony subskrybentów: w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 75 mln z wszystkich 142 mln gospodarstw domowych ma abonament na Netfliksie. Po uwzględnieniu udostępniania haseł, które według Netflixa stanowią 30 mln dodatkowych gospodarstw domowych korzystających z usługi w Ameryce Północnej, jest jasne, że firma desperacko walczy o nowe rejestracje z szybko kurczącej się puli osób bez subskrypcji.

Może być jednak trudno, bo Netflix gwałtownie podnosi swoje miesięczne opłaty. Niektórzy abonenci w Wielkiej Brytanii płacą teraz o jedną trzecią więcej niż mniej niż dwa lata temu. Firma twierdzi jednak, że jest zadowolona z wyników, utrzymując, że wzrosty „pozostają znacząco dodatnie pod względem przychodów” – i sądzi, że nadal „należą do najwyższych w branży”. Netflix zwraca też uwagę, że gdyby nie wojna na Ukrainie i idące za nią zawieszenie usługi w Rosji (co spowodowało stratę 700 000 kont) udałoby się utrzymać wzrost, co jednak wydaje się mocno wątpliwe.