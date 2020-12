Netflix publikuje ranking popularności. Po jakie gatunki i produkcje sięgamy najczęściej w 2020 roku?

telewizor, CDA, fot. mojzagrebinfo, pixabay

Co Polacy oglądali najchętniej w mijającym roku? Netflix podsumował gatunki filmowe, które były najczęściej wybierane przez polskich widzów. Jak się okazuje, na ekranach królowały przede wszystkim dramaty, produkcje komediowe oraz kino dla najmłodszych. Popularne były również nowości wybierane z całej gamy innych kategorii dostępnych na Netflix.

Coraz bardziej lubimy fantazjować

Największym zaskoczeniem był ogromny, bo o niemal 500%, wzrost zainteresowania filmami fantasy. Choć nikogo nie powinno dziwić, że w tym pełnym emocji roku Polacy chętnie sięgali po kino, pozwalające na chwilę oderwać się od rzeczywistości, jaką znamy. Pomogły nam w tym m.in. produkcje Oryginalne Netflix - jeśli chodzi o fantasy dużą popularnością cieszyły się np. seriale Przeklęta czy Locke & Key. Rok 2021 również zapowiada się ciekawie dla kategorii fantasy - trwają już prace nad drugim sezonem Wiedźmina.

Zapragnęliśmy romantyzmu

Ostatni rok to także wzrost popularności historii miłosnych. W porównaniu z rokiem 2019, oglądalność romansów na Netflix jest teraz ponad trzy razy większa. Czyżby, jak śpiewali Beatlesi, “All you need is love”? Popularnością cieszyły się takie tytuły jak The Kissing Booth 2, Zakochany bogacz czy Miłość gwarantowana. Te pogodne, momentami zabawne, ale też chwytające za serce produkcje dostarczały Polakom nie tylko bardzo potrzebną dawkę pozytywnych emocji, ale także wiele rozwiązań na “domowe” randki.

W rytmie muzyki

Musicale - to kolejna kategoria, którą odkryli Polacy w tym roku. Rozśpiewane produkcje porwały nas zarówno fabułą okraszoną szczyptą magii, jak i chwytliwymi piosenkami. M.in. dzięki takim tytułom jak Grease, Sweeney Todd, The Eddy z Joanną Kulig czy produkcji Oryginalnej Netflix z Rachel McAdams - Eurowizja, muzyczne historie kończą 2020 rok z ponad trzykrotnym wzrostem zainteresowania.

Mocniejsze historie

Poza odkrywaniem nowości, Polacy pozostali wierni swoim gustom - i tak wciąż najczęściej wybieranym w Polsce gatunkiem, zarówno wśród filmów jak i seriali, jest szeroko rozumiany dramat. Kategoria okazywała się bezkonkurencyjna w miesięcznych rankingach - wiodła prym przez cały rok. W 2020 roku Netflix znacząco poszerzył bibliotekę produkcji tego typu - filmy obyczajowe, polityczne, społeczne czy melodramaty to tylko namiastka treści, spośród których mogliśmy wybierać. Cieszy fakt, że wśród najpopularniejszych w tym roku reprezentantów gatunku, znalazło się sporo lokalnych tytułów - wśród nich stworzony w Polsce serial oryginalny Netflix W głębi lasu oraz filmy Jak zostałem gangsterem, Boże Ciało, Proceder i Zabawa Zabawa. Globalnym hitem - także niezwykle popularnym w Polsce - okazał się miniserial Gambit Królowej z polskim akcentem, czyli Marcinem Dorocińskim w roli szachowego mistrza.

Gatunek numer jeden

Wśród najczęściej wybieranych przez Polaków gatunków znalazły się także komedie oraz produkcje dla dzieci/kino familijne - na podium jest miejsce dla obu kategorii, ale jak się okazało to Dzieciak rządzi. Tytuły przeznaczone dla młodszych użytkowników dominowały przez większą część roku, szczególnie w okresie letnim. Niewątpliwie jest to zasługa imponującej bazy treści licencjonowanych oraz tegorocznych premier wysokiej jakości produkcji oryginalnych Netflix, w tym Wyprawa na Księżyc, Park Jurajski: Obóz Kredowy czy SpongeBob Film: Na ratunek. 2020 przyniósł także udoskonalone funkcje ochrony rodzicielskiej, dzięki którym korzystanie z serwisu przez najmłodszych stało się nie tylko łatwiejsze, ale i bezpieczniejsze.

Było nam do śmiechu

Jeśli zaś chodzi o komedie - poza tym, że oglądaliśmy ich dużo, to znacznie częściej po “wesołe tytuły” sięgaliśmy w zimowych miesiącach (początek roku to szczególnie dobry czas dla tej kategorii - może to efekt szampańskich nastrojów panujących w czasie karnawału?). Wśród ulubionych komedii pojawiły się oryginalne produkcje Netflix - perypetie specjalistki od marketingu Emily w Paryżu, serial o dojrzewaniu Sex Education czy opowieść o niefortunnej pomyłce Niewłaściwa Missy.

Groza i przygoda

Podczas miesięcy jesienno-zimowych użytkownicy chętnie wybierali także horrory. Wygląda na to, że im mniej przyjazna aura na zewnątrz, tym chętniej szukamy nie tylko tytułów, które rozweselą w czasie jesiennej pluchy, ale także mrocznych historii, które wzbudzą gęsią skórkę nie tylko z zimna, ale i ze strachu. Jednym z horrorów, który cieszył się największą popularnością wśród polskich widzów był rodzimy tytuł W lesie dziś nie zaśnie nikt - został on premierowo udostępniony w serwisie, także użytkownicy Netflix mogli obejrzeć go jako pierwsi w Polsce. Co ciekawe, w cieplejszych miesiącach - jak kwiecień, lipiec i sierpień - swój złoty okres przeżywały filmy akcji. W tym roku poziom adrenaliny podnosiły Polakom takie tytuły jak Tyler Rake Ocalenie z Chrisem Hemsworthem czy The Old Guard z Charlize Theron. Chętnie sięgano także po kolejny sezon emocjonujących przygód nietuzinkowego rodzeństwa z The Umbrella Academy.

Odkrywaliśmy świat

Rok 2020 nie mógł nas powstrzymać od podróżowania. Polacy chętnie oglądali lokalne produkcje z różnych zakątków świata. Kierunków było sporo, a ciekawych historii i bohaterów jeszcze więcej. Nasze serca zdobyła np. historia spektakularnych rabunków w Madrycie. Dom z Papieru utrzymywał się na naszej top liście aż przez 122 dni! Fenomen serialu sięgnął dużo dalej - patrząc na poczynania Profesora i jego ekipy, Hiszpanię również chętnie “odwiedzali” mieszkańcy także 91 innych krajów. Wśród popularnych kierunków ekranowych podróży znalazły się także takie kraje jak Stany Zjednoczone (Ostatni taniec - aż 50 dni w TOP 10), Meksyk (Mroczne pożądanie - 42 dni w TOP 10) czy Rosja (Ku Jezioru - 37 dni w TOP 10). Odkrywaliśmy też kulturę Dalekiego Wschodu - ponad trzykrotnie wzrosło zainteresowanie koreańskimi produkcjami, a anime oglądało ponad 150% więcej Polaków niż w 2019 roku. Poznawaliśmy świat także dzięki szerokiej bibliotece filmów dokumentalnych na Netflix. W tym roku oglądaliśmy ich ponad dwa razy więcej! Wśród tematów, które najbardziej interesowały Polaków (oczywiście poza dokumentem na temat Domu z Papieru) znalazły się także Dylemat Społeczny czy Tajemnice grobowca w Sakkarze.

Netflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta ponad 195 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach.

