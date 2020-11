Netflix testuje kanał liniowej telewizji we Francji

Netflix | fot. Charles Deluvio | Unsplash

Gdy wydawało się, że koniec linearnej telewizji jest blisko, Netflix - jedna z platform, która najmocniej przykłada do niego rękę - rozpoczęła testowanie tego formatu. Kanał, o nazwie Netflix Direct, będzie dostępny dla francuskich subskrybentów i będzie dostarczał treści podobnie jak robią to tradycyjne stacje kablowe i telewizyjne, informuje serwis Variety.

Po co? Netflix stara się odpowiedzieć na problem braku decyzyjności przy wyszukiwaniu treści do oglądania. - Może nie jesteś w nastroju do podejmowania decyzji albo po prostu chcesz być zaskoczony - powiedział Netflix w oświadczeniu zapowiadającym nową usługę. Firma wybrała Francję na uruchomienie tego serwisu, ponieważ tradycyjna telewizja jest tam - jak mówi - „niezwykle popularna”, a ludzie „chcą po prostu„ odprężyć się ” oglądają program.

Usługa w niektórych częściach Francji ruszyła 5 listopada, a w przyszłym miesiącu zostanie rozszerzona na kolejne części kraju.

To nie pierwsza próba zagospodarowanie tego rynku podejmowana przez Netfliksa. Platforma testowała już w sierpniu testowała np. przycisk „Odtwarzaj losowo”, aby umożliwić użytkownikom losowe przewijanie zalecanych opcji oglądania. Dzięki Netflix Direct wszyscy widzowie na kanale będą jednak oglądać te same programy w tym samym czasie.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

Joanna Nowakowska

prowadząca serwis ScreenLovers

Pogłoski o śmierci telewizji są oczywiście przesadzone, a decyzja Netfliksa to tylko jeden z wielu na to dowodów. Linearne oglądanie oczywiście z roku na rok lekko się kurczy, to trend obserwowany na większości rynków, bardzo wyraźny w młodych grupach (nawet w Polsce mowa o kilkunastoprocentowych spadkach wśród nastolatków i młodych dorosłych), których straty częściowo nadrabia pokolenie 50+. To też najzupełniej naturalny trend związany z ekspansją rozrywkowych alternatyw dla TV – od gamingu po VOD.

Jednak w co najmniej kilkuletniej perspektywie telewizja pozostanie głównym źródłem treści wideo, a oglądanie „na życzenie" nie jest 100-proc. alternatywą dla tej „ramówkowej" nie tylko przez wzgląd na rodzaj oferowanych treści, ale i samą psychologię oglądania. Bezmiar treści dostępnych w serwisach streamingowych (tylko w Polsce to blisko 50 tys. godzin programu, we Francji – ponad 60 tys.; źródło: OMDIA i JustWatch) powoduje, że wybór pożądanego programu bywa paraliżujący. Coraz częściej na rynku rozrywki słyszy się, że syndrom FOMO (fear of missing out) wypiera syndrom FOBO (fear of better option), który przy wyborze treści w serwisach VOD objawia się długim przeglądaniem bibliotek i bywa doświadczeniem frustrującym, niezwieńczonym sukcesem.

Telewizja, z jej pasywnym wzorem oglądania i leniwym przeskakiwaniem pilotem po kanałach, nie wymaga wysiłku związanego z wyborem. Tak więc nawet jeśli końcowy efekt może być dla widza bardziej satysfakcjonujący w serwisie SVOD (dostanie idealnie dopasowany program), nieraz zwolnienie z wysiłku decydowania i wybierania (to „kelner" przynosi zaproponowane przez siebie danie) absolutnie widzowi wystarcza.

M.in. z tego powodu wierzę w przyszłość linearnej TV. A decyzja Netfliksa pokazuje, że także jego władze poważnie rozważają opcję uzupełnienia oferty o to pasywne doświadczenie telewizyjne. Francja wydaje się ciekawym poligonem doświadczanym, bo rzeczywiście, tak jak informuje Netflix, linearna TV ma się tam nieźle. Przeciętny Francuz w ub.r. oglądał w rytm ramówki ok. 3,5 godziny dziennie. To pół godziny krócej niż w Polsce, ale za to we Francji marka Netfliksa jest niezwykle popularna. Netflix i Amazon Prime kontrolują tam wg Ampere Analysis ponad 90 proc. rynku subskrypcyjnego wideo.