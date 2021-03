Netflix udostępnia funkcję podobną do... TikToka

Netflix | fot. Mollie Sivaram | Unsplash

Netflix ciągle podkreśla, że jego konkurencją nie jest wyłącznie HBO, Amazon Prime Video czy Apple TV, ale wszystko - absolutnie wszystko - co przyciąga uwagę internautów. Gdy więc skrollują TikToka albo Instagrama zamiast binge'ować "New Amsterdam", to czysta strata, której jednak można zapobiec... kopiując funkcjonalności chińskiej platformy.

Nowa funkcja - Fast Laughs - obecnie dostępna jest tylko dla właścicieli urządzeń z systemem iOS w wybranych krajach, ale już wiadomo, że wygląda i w działaniu przypomina TikToka lub Instagram Reels. I wbrew pozorom nie jest to wcale nieprzemyślany ruch.

Netflix widzi w nowej, społecznościowej funkcji serwisu kolejny sposób na ułatwienie użytkownikom odkrywania nowych treści i polecania ich znajomym, co - po roku spędzonym w zamknięciu - dla wszystkich stało się nie lada wyzwaniem.

Zawsze szukamy nowych sposobów na rozrywkę i ułatwianie członkom odkrywania. [Fast Laughs] to nowy pełnoekranowy kanał z zabawnymi klipami z szerokiej gamy tytułów Netflix, od filmów i seriali po naszą bogatą ofertę stand-upów. - powiedział Patrick Flemming, Dyrektor ds. Innowacji Produktowych w Netflix

W sekcji Fast Laughs dostępne będą krótkie nagrania, pochodzące zarówno autorskich produkcji Netfliksa, jak i kupionych formatów, a użytkownicy, z jej poziomu, będą mogli od razu rozpocząć oglądanie albo zapisać wybrane tytuły na później. Co więcej, materiały można łatwo udostępnić znajomym na WhatsAppie, Instagramie albo Twitterze.

Mimo że w świecie mediów społecznościowych oryginalność od dawna jest na wagę złota, a kopiowanie funkcjonalności innych serwisów - zwłaszcza przez poczynania Facebooka - stało się powszechnie akceptowanym modus operandi, pomysł Netfliksa wydaje się całkiem oryginalny i przemyślany.

Ma on sens przede wszystkim dlatego, że obecny wzrost znaczenia TikToka na rynku jest zwyczajnie trudny do zignorowania. O tym, że chińska aplikacja może zagrozić zarobkom amerykańskiego serwisu, wspomina się coraz częściej, mimo że obie platformy dostarczają użytkownikom wyraźnie odmienny content. Ludzie coraz więcej czasu spędzają jednak na TikTok - a co za tym idzie - na Netfliksa zostaje go już niewiele. Udostępnienie mobilnym użytkownikom alternatywy służącej do mniej lub bardziej refleksyjnego przewijania i wykorzystanie jej jako czegoś w rodzaju silnika rekomendacji, wydaje się więc bardzo sprytne.

Dzięki nowej funkcji, Netflix będzie mógł pokazać, ile treści znajduje się na platformie i dlatego też, nie bez powodu wspomina głównie o stand-upach, w które ostatnimi czasu sporo zainwestował (umowy na swoje oryginalne produkcje dostali np. Adam Sandler i Kevin Hart) i animowanych produkcjach (w materiałach promocyjnych pojawia się kreskówka Big Mouth).

I tu właściwie można wrócić do punktu wyjścia. Treści na platformie jest już tak wiele, że część z nich ginie w czeluściach systemu wyszukiwania nie mając szansy się przebić. Nowa funkcja to więc nie prosty sposób na "odbicie" użytkowników TikToka; Netflix używa znanych i lubianych funkcjonalności z tej społecznościówki do wspierania swojego modelu biznesowego. Nie robi tego zresztą pierwszy raz. Kilka lat temu wprowadził własną krótką funkcję podobną do wszechobecnych już Stories, w których można było zobaczyć podglądy programów i filmów, odtwarzana w pionie. Teraz jednak przyszedł czas na TikToka.

Na razie dostęp do Fast Laughs mają użytkownicy systemów z iOS. Firma wkrótce rozpocznie testowanie Fast Laughs na urządzeniach z Androidem.