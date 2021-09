Netlix dominuje na rozdaniu Emmy, ale szykuje mu się poważny konkurent

Netflix | fot. Mollie Sivaram | Unsplash

Netflix - za sprawą "The Crown" i "Gambitu Królowej" odzyskał miano lidera podczas 73. edycji rozdania nagród Emmy. Firma z Los Gatos zdobywa łącznie 44 trofea, ustanawiając rekord ustanowiony przez CBS w 1974 roku i znacząco wyprzdzając HBO, które - z 19 statuetkami - znalazło się na drugim miejscu. Ale nie tylko starzy wyjadacze zostali zauważeni. "Ted Lasso" od Apple Tv Plus, które zadebiutowało zaledwie dwa lata temu, zdobył w sumie siedem nagród, w tym w ważnej kategorii głównego aktora komediowego, co wyraźnie potwierdza dominację Doliny Krzemowej w segmencie rozrywki telewizyjnej.

Serwisy streamingowe okazały się zdecydowanymi liderami, a Netflix - wysforował się na czoło tej stawki. O ile jeszcze do niedawna szedł łeb w łeb z HBO, jeśli chodzi o łączną liczbę nominacji, a w zeszłym roku nagrody w najważniejszych kategoriach (serial dramatyczny i komediowy) sprzątnęły mu sprzed nosa Amazon i Hulu ("Opowieści Podręcznej" dla Hulu oraz "Mrs. Maisel" i "Fleabag" dla Amazon), o tyle teraz nie miał sobie równych. Zdobył najwięcej Emmy w historii za pojedynczą platformę, z 44, w tym 11 dla "he Crown" (ponad dwukrotnie więcej niż HBO Max).

Oczywiście ogromna część Emmy Netflixa pochodzi z 34 nagród Creative Arts z zeszłego tygodnia, ale w niedzielę do tego zbiory doszło 10 nagród w tym dla Olivii Colman, Gillian Anderson i Josha O'Connora ("The Crown") oraz Ewana McGregora ("Halston").

Nie było to jednak starcie gigantów, bo światła reflektorów zdołał zdominować Apple Tv Plus. Ta ledwie dwuletnia platforma, o której w Polsce mówi się zaskakująco mało, zdobyła 10 nagród, w tym aż siedem w super ważnej kategorii "serial komediowy" za "Ted Lasso". Ta pocieszająca opowieść o amerykańskim trenerze futbolu amerykańskiego, który przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, by pracować z piłkarzami okazała się dla Apple przełomem i solidnym dowodem na to, że - mimo mocno okrojonej liczby oryginalnych produkcji - ten gigant jest zbyt poważny, by lekceważyć go toczących się właśnie wojnach streamingowych. "Ted Lasso" zdobył nagrody w aż trzech kategoriach aktorskich (Brett Goldstein i Hannah Waddingham za role drugoplanowe) oraz Jason Sudeikis (najlepszy aktor).